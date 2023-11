– A különbséget az ember már az ízlelőbimbóin keresztül érezheti. Életviteli szempontból egyébként is az lenne az ideális, hogy idényzöldségeket és -gyümölcsöket fogyasszunk, hiszen sokkal ízesebb és egyben egészségesebb az, ami akkor érik meg, és nem ül hónapokig egy raktárban. Kecsegtető lehet, hogy februárban is paradicsomot együnk, de be kell látnunk, hogy akkor nem annak van az ideje, és jobb, ha átállunk a savanyú káposztára, ami sokkal jobb ízélményt biztosíthat.

A hipermarketekben nincs lehetőség az emberi kommunikációra. A legtöbb esetben csak levesszük a terméket a polcról, becsippantjuk és rohanunk is tovább. A legtöbb esetben nem is tudjuk, honnan származik az a termék, amit elfogyasztunk. A helyi termék mögött ott van egy életmese, egy emberi történet.

A termelő számára is egy megerősítés, ha egy család élettörténetévé válik. Mint például a mi dinnyés nénink, aki már közel húsz éve az életünk része. A gyerekek rendszeresen kérik, hogy menjünk ki hozzá. Ugyanakkor arra is van lehetőségünk nála, ha esetleg nem olyan az íze a dinnyének, akkor visszavigyük és kicserélje. Erre egy hipermarketben mikor lenne lehetőségünk?

Ha érdekesnek találtad cikkünket, akkor oszd meg ismerőseiddel, hogy minél több emberhez eljuthasson. Maradj velünk a továbbiakban is, hiszen az elkövetkező cikkekben, interjúkban tovább boncolgatjuk a REL, azaz a rövid ellátási láncok mibenlétét, előnyeit. Helyi gazdák, a rövid élelmiszer-ellátási láncok szakértői és lelkes vásárlók mesélnek majd tapasztalataikról. Azt is megmutatjuk, hogy a mindennapjaidban milyen lépéseket tudsz tenni egy élhetőbb környezetért, miként támogathatod a helyi termelőket.



