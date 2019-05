Az erdélyi püspökök rendszeres kapcsolatot tartottak fenn Róma püspökével

A Szent István király által alapított erdélyi/gyulafehérvári római katolikus egyházmegye területi elhelyezkedése (az európai latin kereszténység keleti határvonalán) miatt is nem volt közömbös a római pápák számára.

Az ő regnálása idején 1444-ben engedélyezett búcsút IV. Jenő pápa a ferencrendi szerzetesek boszniai vicariátusa alá tartozó csíksomlyói kolostor Szűz Mária tiszteletére szentelt temploma építésére adakozó hívek számára, ha Sarlós Boldogasszony napján áhítatosan látogatják. Ugyanezen évben a marosvásárhelyi ferencrendi templom is hasonló pápai kiváltságban részesült. 1484-ben II. Pál pápa a kolozsvári óvári templom melletti kápolna fenntartására adakozó keresztények számára hirdetett búcsút, amennyiben a jótevők a bűnbánat szentségével is élnek.

A fejedelemség kezdeti időszakában a Szentszék és Erdély között megszakadt kapcsolat a katolikus Báthory fejedelmek idején (1571–1605) újraéledt. Báthory István regnálása idején felcsillant a remény, hogy az erdélyi katolikus egyház hierarchiája is rendeződik, de a különféle érdekellentétek miatt a megoldás csak ideiglenesre sikerült.

De mindez kevésnek bizonyult, a mohácsi vésszel kezdődően folyamatosan feldarabolódott, három részre szakadt, és Magyarország és a Szentszék között is lezárult egy korszak. Viszont a pápák részéről annál nagyobb lett az odafigyelés a reformáció következtében a vallások bábelévé vált nemzeti fejedelemségben a püspöknélküli erdélyi katolikusokra.

Szabó Árpád diakónus, Jakubinyi György pap, Szent VI. Pál pápa, Dr. Boros Béla c. püspök, Tamáskó Péter-Pál akolitus, Vencser László diakónus • Fotó: Jakubinyi György érsek archívuma

És minden „kormány-ígéret” ellenére gyakorlatilag akadozott az Apostoli Szentszékkel való kapcsolattartás is. A kommunista párt helyi szervei pedig túlkapásaikkal fékezték a hitéletet. Márton Áron ebben az igen zavaros helyzetben igyekezet lelket önteni a papokba és a hívekbe; munkáját nem nézték jó szemmel, s hosszú szobafogságra kényszerítették.

De azt is ki kell emelnünk, hogy kényes kérdésekben a nuncius is szívesen vette Márton Áron tanácsát. A kommunizmus berendezkedésétől Márton Áron letartóztatásáig és a nunciatúra felszámolásáig az egymásra-szorultság és a bizalmi viszony tovább erősödött a vatikáni nuncius és a gyulafehérvári püspök között.

Valóságos versenyfutás alakult ki Rómába a görög katolikus és a római katolikus püspökök részéről. A négy erdélyi római katolikus püspök közül Majláth Gusztáv Károly maradt a porondon (1923-ban: Glattfelder Gyula temesvári püspököt kiutasították az országból, Széchenyi Miklós nagyváradi püspök meghalt, Boromissza Tibor szatmári püspök ágyhoz kötött beteg, 1928-ban meghalt), de neki is az egészsége ráment.

A kényszerlakhelyes időszakára esett a 2. vatikáni zsinat, amelyre ő is hivatalos volt, de széke a Szent Péter bazilikában üresen maradt. Márton Áron nem kért kiutazási engedélyt, tekintetbe vette, hogy papjai közül még sokan börtönben vannak, és az esetleges római jelenlétével a nagyvilág felé a Romániában nem létező vallásszabadságot igazolta volna, de a zsinatot Gyulafehérvárról figyelemmel követte és annak szellemében intézkedett az elkövetkezőkben.

A nagy politikai fordulat után (1990) rövid időre Bálint Lajos vette át az egyházmegye kormányzását. Rövid főpásztorsága ideje alatt a Szentszék az egyházmegyét főegyházmegyei, azaz érseki rangra emelte. A súlyos betegsége miatt szolgálatából felmentett Bálint Lajos érseket Jakubinyi György követte immár a gyulafehérvári érseki székben, aki napjainkban is a főegyházmegye vezetője. Főpásztorsága idején látogatott először pápa Romániába (1999). Akkor az erdélyi katolikusok a keserűség hangján nyilatkoztunk, mert II. Szent János Pál pápa nem jöhetett be Erdélybe. Most pedig, 2019. június 1-én, Ferenc pápa Csíksomlyóra látogat, hogy római katolikus és nem katolikus vallású magyarokkal találkozhasson, és együtt imádkozhasson. Számunkra olyan nagy történelmi esemény, amelyet képtelenek vagyunk szavakba önteni – zárta összegzését Marton József egyháztörténész.

Visszatekintő – képekkel, gondolatokkal

Jakubinyi érsek A Hegy című írásában állított emléket Isten szolgája, Márton Áron püspök pápai méltatásnak, amelyet Szent II. János Pál pápától kapott: „Eljött 1980 tavasza. A püspök érzi, hogy közeledik a nagy találkozás. Szeretné letenni a szörnyű felelősséget magáról: még ő a püspök, de súlyos betegen fekszik ágyában, s eddigi többszörös lemondását nem fogadta el a Szentszék. A tavasz meghozza a nuncius látogatását. S a püspök ismét benyújtja lemondását, amely egyre sürgetőbb. A Szentatya most már elfogadja április 2-ai keltezéssel, és személyesen táviratozik a nagy püspöknek, ami a megtisztelés ritka jele. Sajnálatát fejezi ki, hogy lemond a püspök, de érveit elfogadja. S a táviratban, a megérdemelt méltatás közben elhangzik a legtalálóbb pápai elismerés: az Úr legbecsületesebb, kifogástalan szolgája! Még éppen fél éve van hátra a halálig, hogy életének pontosan a felét a püspöki szolgálatban töltse el.”

Varga Gabriella Jakab Antal püspök unokahúga, a tőle kapott képekhez néhány adalékkal is szolgált: 1990. január 4-én Szent II. János Pál pápa követének (Colassuono) ezt mondta: „Nekünk Róma otthonunk volt mindig. Vigye el gyermeki köszönetünket és hódolatunkat a Szentatyának.”