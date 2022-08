Az életüket adó hősökre emlékeztek az úzvölgyi haditemetőben

Az első és második világháborúban elesett magyar katonák tiszteletére gyűlt össze néhány száz megemlékező az úzvölgyi haditemetőben, péntek délben. A Csíkszentmárton Polgármesteri Hivatala által összehívott megemlékezésen a 78 évvel ezelőtti szovjet betörés áldozatairól is megemlékeztek. A magyar kormányt az eseményen Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár képviselte.

Az első és második világháborúban elesett magyar katonák tiszteletére gyűlt össze néhány száz megemlékező az úzvölgyi haditemetőben, péntek délben. A Csíkszentmárton Polgármesteri Hivatala által összehívott megemlékezésen a 78 évvel ezelőtti szovjet betörés áldozatairól is megemlékeztek. A magyar kormányt az eseményen Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár képviselte.

az idei évfordulós eseményen is jelen levő, az egykor itt harcoló Barta Mihályt, aki fejet hajthatott egykori bajtársai előtt.

A polgármester ugyanakkor köszöntötte Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt, Sándor Mátyás katonai attasét és Lukács Bence Ákos vezető konzult is.

Megyék vitája lett az úzvölgyi katonatemető ügyéből, a határt jelző táblák folyamatos áthelyezésével, mígnem szentségtörő módon a temető békéjét és nyugalmát is felforgatták, hogy egy nacionalista és magyarellenes akcióval egy újabb szélsőséges pártot alapozzanak meg

Mint fogalmazott: a körülöttünk levő és örökkévalónak tűnő dolgok is folyamatosan változnak: visszatekintve az elmúlt 78 évre, ilyen volt a nacionalizmusra épített Román Kommunista Párt, majd a rendszerváltás után a Vatra Românească, a Nagyrománia Párt és annak legutóbbi reinkarnációja, az AUR is.

Volt és nincs már a cári hadsereg és az azt követő szovjet birodalom, de a Ceaușescu-diktatúrának és a Román Kommunista Pártnak is befellegzett. És bármilyen hangosak voltak, néhány év alatt odalett a Vatra Românească, de a Nagyrománia Párt is felszámolta magát egy szép napon, és ugyanez lesz az AUR sorsa is, mert ilyen itt az élet és ilyen a történelem