Az egészségügyi minisztériumot is érdekli, hogy mi történik a hálószobákban

Egyre gyakoribbak a termékenységi, nemzőképességi problémák, de a gyermekvállalások csökkenő számának társadalmi okai is vannak. Összetett, de fontos téma, fontos népegészségügyi probléma ez, véli Tar Gyöngyi, a megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője, akivel az egészségügyi minisztérium és a közegészségügyi intézet által a reprodukciós egészség népszerűsítésére irányuló kampánya apropóján beszélgettünk a témáról.

Széchely István 2024. július 03., 07:572024. július 03., 07:57

A reprodukciós egészség népszerűsítése céljával indított kampányt az egészségügyi minisztérium az Országos Közegészségügyi Intézettel közösen, valamint a megyei népegészségügyi igazgatóságok részvételével. A „Tájékozódj! Vegyél részt! Válaszd ki a számodra megfelelő megoldást!” mottójú kampány egész hónapban zajlik, és ez idő alatt a reprodukciós egészség tárgykörébe tartozó témákat népszerűsítik az említett intézmények. Még nem kaptak tájékoztatást a kampányról és az esetleges feladatokról, de a téma fontos, hiszen a termékenységi, nemzőképességi gondok egyre gyakoribbá válása fontos népegészségügyi problémát jelent, noha társadalmi okai is vannak annak, hogy egyre kevesebb gyermek születik – véli Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Ez egyrészt egy családi probléma is, mert a vállalással is baj van, azzal, hogy mikor dönt úgy egy család, hogy helye van már a gyermeknek, és hogy hány gyermeknek van ott helye. Nyilván, a demográfiai adatokból az is kitűnik, hogy egyre kevesebb szülőképes nő van itthon. A magyarázat erre a munkalehetőségekben keresendő, másrészt az is egy tendencia, hogy egyre kevesebb család vállal több gyermeket. És ez demográfiailag katasztrofális helyzetbe sodorhat egy országot, egy nemzetet

– mondta.

Fotó: Pixabay

Az is gond, hogy sokan döntéskérdésként kezelik ezt a témát, vagyis azt hiszik, hogy amint eldöntötték, hogy gyermeket vállalnak, az azonnal sikerül is. Számtalan oka lehet annak, hogy ez nem történik meg,

a gyermekkori betegségektől, fertőzésektől, egészen a különböző korábbi nőgyógyászati beavatkozásokig, emellett az egészségtelen életmód, a dohányzás, a szerhasználat is mind károsan hatnak a termékenységre

– fűzte hozzá. Arra is kitért ugyanakkor, hogy noha általában női problémát sejtenek a sikertelen gyermekvállalás hátterében, gyakran kiderül, hogy a férfia az oka ennek – „világszerte vannak már kutatások, amiknek az eredménye azt mutatja, hogy a nemzőképességi feltételeknek megfelelő spermiumok száma csökken a férfiakban”. Korai terhességek, mesterséges megtermékenyítés A reprodukciós egészség tárgykörébe tartozik a fiatalkori terhességek által jelentett probléma is, a kampánynak is az egyik fajsúlyos témája ez. Hargita megyében, de a tágabb térségben, a székelységben is jelen van a probléma, főként a roma lakosság körében fordul elő – mondta Tar Gyöngyi. korábban írtuk Összefüggő gond a leányanyaság és a terhesgondozás hiánya Országszerte jelentősen megnőtt azon várandós nők aránya, akik nem járnak terhesgondozásra, lényegében már csak a szüléskor találkoznak orvossal. Hargita megyében ez leginkább a hátrányos szociális helyzetű közösségek tagjaira jellemző. korábban írtuk A csecsemőhalandóság nő, a születések száma csökken – milyen okok állhatnak a háttérben? Romlottak a csecsemőhalandóságra és a születések számára vonatkozó mutatók Romániában. A székelyföldi megyék közül kettőben az országos átlagnál magasabb, egyben pedig alacsonyabb a csecsemőhalandóság aránya. A témakörébe tartozik a mesterséges megtermékenyítést támogató országos program is. Ennek korábban szigorúbb feltételei voltak, amelyek csak a női terméketlenséget vették figyelembe, de Tar Gyöngyi emlékeztetett, hogy azóta kiterjesztették a programot, több beültetési próbálkozást is támogat az állam, mint korábban, és az ilyen beavatkozást végző intézmények számát is növelték. Nem tűnt még el a szifilisz, tripper, kankó A nemi úton terjedő betegségek is a tájékoztató kampány témái közé tartoznak. Létező probléma ez is, de a megyei egészségügyi szakhatóság vezetőjének a véleménye szerint nem olyan mértékű, hogy hatással legyen a termékenységi tendenciák alakulására. Hirdetés „Ha megnézzük, az elmúlt évszázadokban sokkal jobban terjedtek a nemi betegségek, mert nem nagyon voltak azokról se orvosi ismeretek, nem volt óvszer, meg egyáltalán megelőzési módszerek sem, mégis tíz gyerek született egy családban.

Tehát elsősorban nem a nemi betegségek okozzák a termékenység csökkentését.