A csecsemőhalandóság nő, a születések száma csökken – milyen okok állhatnak a háttérben?

Székelyföldet mindig is a sokgyermekes családmodell jellemezte, de ebben ma már nem hagyományőrző a közösség.

Romlottak a csecsemőhalandóságra és a születések számára vonatkozó mutatók Romániában az Országos Statisztikai Intézet által frissen közzétett, megyékre lebontott statisztikája szerint. A székelyföldi megyék közül kettőben az országos átlagnál magasabb, egyben pedig alacsonyabb a csecsemőhalandóság aránya. A jelenség hátterében rejlő okok azonban nem az egészségügyi rendszerben keresendők, sokkal inkább szociológiai jellegű magyarázata van a tendenciának.

Közzétette az Országos Statisztikai Intézet a csecsemőhalálozásra, illetve a születések számára vonatkozó országos és megyei adatokat a 2022-es évre vonatkozóan, amelyekből a Mentsétek meg a gyermekeket (Salvaţi copii) nevű civil szervezet készített egy kivonatot a napokban. Az adatok szerint az egy évvel korábban mért 5,2 ezrelékes arányhoz képest 5,7 ezrelékre nőtt Romániában a csecsemőhalandóság, azaz

ezer élveszületésre 5,7 csecsemőkori elhalálozás jut.

Az adatok megyénként jelentősen eltérnek, ötszörös a különbség a lista két vége között. A legrosszabb adatokat Szilágy (10,5 ezrelék), Mehedinți (8,8 ezrelék), Brăila (8,3 ezrelék), Hunyad (8,3 ezrelék), Maros (7,8 ezrelék) és Suceava (7,8 ezrelék) megyében mérték, a legalacsonyabb csecsemőhalandósági arányt pedig Bukarestben (2,5 ezrelék), valamint Ilfov (3,3 ezrelék), Fehér (3,6 ezrelék), Ialomița (3,9 ezrelék), Kolozs (4,5 ezrelék) és Tulcea (4,7 ezrelék) megyében. Amint látható,

a három székelyföldi megye közül Maros a legrosszabb csecsemőhalandósági adatokkal rendelkező megyék közé került,

de az országos átlagnál rosszabbak az adatok Kovászna megyében (7,7 ezrelék) is. Hargita megyében (5,5 ezrelék) valamivel jobbak az adatok, mint az országos átlag. A születés száma tovább csökkent A születési rátának az alakulása sem szolgál biztató adatokkal: tovább csökkent a születések száma Romániában 2022-ben az előző évekhez viszonyítva. 2022-ben 178 233 gyermek jött világra országszerte – 2021-ben 193 191, 2020-ban pedig 206 826. A születés száma megyénként még nagyobb eltérést mutat, mint a csecsemőhalandósági adatok, ezek a különbségek azonban nem mérvadók, hiszen a megyék népessége között nagy különbségek vannak.

A három székelyföldi megye közül a legnagyobb lakosságszámú Maros megyében 5277 születést jegyeztek fel 2022-ben, Hargita megyében 2897-et, Kovászna pedig országszerte a negyedik legkisebb születésszámmal rendelkező megyéjeként került fel a listára, lévén, hogy a legkisebb népességgel rendelkező megyék közé tartozik.

A legtöbb születést Bukarestben (18 644) jegyezték fel 2022-ben, a legkevesebbet pedig Mehedinți (1470) megyében. A születések száma egyébként már hosszú évek óta folyamatos csökkenést mutat. A 2022-es adat ugyanakkor nagyjából háromszor kisebb az 1967-es esztendőben feljegyzett számnál, igaz, a második világháború óta abban az évben jegyezték fel a legnagyobb születésszámot (527 704) az országban, ugyanis az azt megelőző évben tiltották be az abortuszt és a fogamzásgátlást Romániában. Az éves adat helyet inkább a tendenciát kell vizsgálni Hargita megyében ugyan az országos átlag alatt volt a csecsemőhalandóság aránya 2022-ben, ennek önmagában nincs nagy jelentősége, és annak sem, hogy egy-egy megyében milyen arányt mérnek egy esztendőben – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetőjétől. Erre az a magyarázat, hogy

a csecsemőelhalálozások száma olyan alacsony, hogy egy-két esettel több vagy kevesebb is jelentős ugrást vagy csökkenést eredményez a megye ezrelékes arányszámában.

Megyei vonatkozásban inkább éveket átfogó tendenciákat kell nézni, ugyanis szerencsére olyan kevés az ilyen eset, hogy gyakorlatilag egyenként meg tudják vizsgálni azokat – mondta. „A baj inkább az, hogy Románia rosszul áll az EU-s átlaghoz képest. Ez sajnos az egészségműveltségnek a mércéje is” – tette hozzá. Hirdetés A csecsemőhalandóság hátterében áll az is, hogy a szülők nem ismerik fel időben a problémákat, vagy nem kerülnek időben ellátásra, a szociálisan hátrányos helyzetben élő, illetve roma nők gyakran egyáltalán nem járnak orvoshoz a terhesség idején sem,

gyakorlatilag az utcáról esnek be szülni, úgy, hogy orvos nem is látta még őket.

Hiába létezik az ingyenes terhesgondozás, nekik gyakran még háziorvosuk sincs, és a csecsemőelhalálozások is gyakran az ilyen családokban következnek be. Tehát a jelenségnek inkább szociális magyarázatai vannak, nem az egészségügyi rendszerben kell keresni az okokat – véli Tar Gyöngyi. „Nem az egészségügyi ellátással függ össze ez. Ez egy mutató is, ami a társadalmi viszonyokra utal: az egészségneveltségre, az iskolázottságra, a szociális hálónak a minőségére” – fogalmazott. A sokgyermekes családmodell már a múlté A születések számát tekintve viszont nem áll jól a megye – mondta érdeklődésünkre.

„Rosszul állunk. Ennek is a gazdasági körülmények a legfőbb okai. Székelyföldet mindig is a sokgyermekes családmodell jellemezte, de ebben sajnos nem vagyunk hagyományőrzők, ebben modernizálódott a közösség.

Mivel nagyjából minden gyermek esetében számítani lehet rá, hogy megéri a felnőttkort, a családok gazdasági perspektívái pedig olyanok, hogy nem biztos, hogy több gyermeket úgymond révbe tudnak juttatni, ezért óvatosabban kezelik a gyermekvállalás kérdését.

A másik ok a karrierépítés miatti késői gyermekvállalási elhatározás. Amikor szeretnének, akkor már nem jön össze, és sajnos bizonyos kor után megnő a genetikai elváltozások rizikója is, vagy megjelennek a társbetegségek – egyre korábban a szív-érrendszeri megbetegedések –, és akkor már nem vállalnak gyermeket vagy nem esnek teherbe a nők. Tehát elsősorban ennek is társadalmi, gazdasági okai vannak” – világított rá a tendenciák hátterére a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője. Az első, vagyis a gazdasági okokat állami támogatásokkal meg lehetne szüntetni – válaszolta kérdésünkre, Magyarország példáját hozva fel, ahol intenzíven támogatják a gyermekvállalást. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy egy évtizedbe is beletelhet, amire egy ilyen program „beérik”, azaz eredményt hoz. Ugyanakkor az életszínvonalnak is javulnia kellene ahhoz, hogy nőjön a gyermekvállalási kedv – fűzte hozzá. A korai terhesség veszélyei Bokor Márton csíkszeredai gyermekorvos, a megyei népegészségügyi igazgatóság korábbi orvosigazgatója, az intézmény anya- és gyermekvédelmi programfelelőse tavaly készített egy tanulmányt, amelynek témája érinti a csecsemőhalandóság problémáját is.

A főként a roma közösségek körében előforduló korai házasságok és korai terhességekkel kapcsolatban rámutat, hogy utóbbi szövődményekkel járhat az anya és a gyermek esetében egyaránt.

Figyelemre méltó tény, hogy az Európai Unióban a 10–14 éves korosztályba tartozó anyáktól született babák 37 százaléka Romániában születik.