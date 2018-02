Átvette a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vezetését Kolcsár Béla

A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ meghatározó tevékenységét mindenképpen tovább kell folytatni, így nem is kérdéses, hogy az intézmény a jövőben is helyet ad a képzőművészeti alkotótáboroknak, illetve a táborok anyagát bemutató kiállításoknak – jelentette ki az intézmény új menedzsere. A tisztségét hétfőtől betöltő Kolcsár Béla sajtótájékoztatón beszélt terveiről.

Kolcsár Béla nyerte a menedzseri munkakörre kiírt versenyvizsgát. Február 5-től tölti be a tisztséget • Fotó: Pethő Melánia

„Egy intézményvezetőnek első számú feladata, hogy a programokhoz megfelelő anyagi hátteret, a mindennapi tevékenységekhez jó munkalégkört biztosítson, hogy jó kommunikációt tudjon folytatni az együttműködő partnerekkel és a fenntartóval, illetve, hogy bővítse kapcsolatrendszerét” – ismertette elöljáróban Kolcsár Béla. Az említettek tükrében nyújtott tájékoztatást elképzeléseiről, amelyektől a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ működésének hatékonyságát reméli. Elmondta,

a működéshez szükséges anyagi háttér egy részét a fenntartó Hargita megyei önkormányzat biztosítja, de a szerteágazó tevékenységek lebonyolításához támogatókra is szükség van, és a pályázati lehetőségeket is ki kell használni.

HIRDETÉS

Prioritás az alkotótáborok szervezése

Konkrét programokról egyelőre nem beszélt az új menedzser, mint magyarázta, a költségvetés ismeretének hiányában még nem végleges a programterv. Leszögezte viszont, hogy

az intézmény meghatározó tevékenysége, a képzőművészeti alkotótáborok szervezése, illetve a táborokban született munkák kiállításokon való bemutatása hangsúlyos marad a jövőben is.

Az új munkák mellett a szárhegyi művésztelep több mint 40 évének terméseiből is kiállítások születhetnek, akár országhatárokon kívüli helyszíneken is.

Szeretném, hogy az intézmény megtartsa, és ha lehet túllépje azt a színvonalat, amit művészeti szempontból ki tudott vívni magának

– fogalmazott.

Összefogni a környék kulturális intézményeit

A rendezvények terén bővítést tervez az új menedzser. Eredményesnek látná, ha sikerülne partnerséget kialakítani a térség településein működő kulturális intézményekkel, és akár összehangolt programokkal mutatkozni meg a nagyközönség előtt.

A kulturális rendezvények szervezése terén szeretném, hogy intézményünk a Gyergyói-medencében meghatározó szerepet tudjon betölteni. Bizonyos rendezvények koordinálása, illetve a vidék művelődési házai tevékenységeinek segítése is igen fontos lenne

– jegyezte meg. Hozzátette, megyei, országos és külföldi szakmai kapcsolatok bővítése is szerepel tervei között.

Szükség van kiállítófelületre, raktárra

Kolcsár Béla fontosnak tartja továbbá, hogy a kulturális és művészeti központnak legyen egy állandó kiállítófelülete, illetve

égető szükségét látja annak, hogy az évtizedek óta jelentős nagyságúra bővült művészeti alkotások gyűjteményének szakszerű tárolására alkalmas helyiséget találjanak.

Mint mondta, éppen a megfelelő tárolási körülmények hiánya miatt több alkotás minősége megromlott. Ezek restaurálása is szerepel a tervei között. Rámutatott továbbá arra is, hogy a mai kor követelményeinek megfelelően mennyire fontos, hogy egy intézmény az interneten is elérhető legyen, ezért a közeljövőben újraindul a szárhegyi központ honlapja. A háromnyelvű tartalomban a tervek szerint egy virtuális galériát is létrehoznak, amelyben többek között megtekinthetőek lesznek az intézmény tulajdonában lévő képzőművészeti alkotások fotói is – ismertette Kolcsár. Az értő közönség, illetve a jövő képzőművészeinek nevelésére rátérve hangsúlyozta:

Az esztétikai nevelés szempontjából fontos szerepet kell betöltsön egy kulturális és művészeti központ, ezért azon leszünk, hogy intézményünk minél több olyan rendezvényt szervezzen, amibe bevonja a gyerekeket

– jelentette ki.

Tájékoztatott, a legközelebbi gyermek és ifjúsági programot február 8-án, csütörtökön tartják Szárhegyen, a farsangi hagyományok jegyében, Farsangi móka címmel.