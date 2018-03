Aki biztosra akar menni, már előleget tesz le a kiválasztott autóra

A csíkszeredai Remat telephelyén. Az előírások szerint a nyolcévesnél idősebb autókat lehet leadni az ócskavastelepeken • Fotó: Gecse Noémi

A környezetvédelmi minisztérium hatáskörébe tartozó Környezetvédelmi Alap három évre szóló programot dolgozott ki tavaly a régi, nyolcévesnél idősebb járművek lecserélésének ösztönzésére. A korábbi ún. Rabla-program helyett Az országos autópark megújítását ösztönző program nevet kapta a három évre kidolgozott roncsautóprogram, célja pedig az, hogy a támogatást minél környezetbarátabb járművek vásárlására fordítsák a pályázók.

Két program idén is

Noha korábban úgy tűnt, hogy megszűnhet a roncsautóprogram Romániában, tavaly mégis három évre szóló támogatást dolgoztak ki az illetékesek. A környezetvédelmi miniszter a 2017-ből származó 661-es számú rendeletével hagyta jóvá a program finanszírozási útmutatóját, amelyben többek között szó esik a támogatás összegéről, a pályázókra vonatkozó feltételekről, illetve több újdonságot is tartalmaz. Ezek közül a legfontosabb talán az, hogy

már nem értékjegyeket kapnak azok, akik úgy döntenek, újra cserélik régi járművüket (így küszöbölték ki az értékjegyekkel való kereskedést), hanem a támogatás összegét az új autó értékesítője vonja le az árból.

Fontos változás az is, hogy idén (a tavalyi évhez hasonlóan) kilométerenként legtöbb 120 gramm, 2019-ben pedig legtöbb 110 gramm szén-dioxid (CO²) kibocsátású új autót vásárolhatnak a pályázók a támogatás által, amelynek összege 6500 lej. Ehhez hozzáadódhat további 1700 lej abban az esetben, ha hibrid autó vásárlása mellett dönt a pályázó, illetve 1000 lej azoknak, akik 98 grammosnál alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású gépkocsit vásárolnának. A 6500 lejes alaptámogatás és a két ökobónusz értéke össze is adódhat, tehát a pályázó egyszerre mindhárom támogatást megkaphatja, így összesen 9200 lejt.

Az előírások szerint a nyolcévesnél idősebb autókat lehet leadni az ócskavastelepeken, a pályázó pedig az új autó vásárlásakor kapja meg a támogatást, miután igazolta az autókereskedésnél, hogy megsemmisíttette és kiíratta forgalomból régi járművét. Feltétel emellett az is, hogy az igénylő romániai lakcímmel rendelkezzen, és ne legyenek tartozásai.

Az úgynevezett alapprogram mellett idén is elindul a Roncsautó Plusz Program, amely az elektromos és hibrid autók vásárlását ösztönzi.

Ennek finanszírozási útmutatóját szintén tavaly, három évre hagyta jóvá az illetékes miniszter. A plusz program által a száz százalékosan elektromos meghajtású járművek vásárlása esetén 45 ezer lejes, a hibrid autók esetében pedig 20 ezer lejes támogatást igényelhetnek az érdeklődők, utóbbi esetében feltétel a kilométerenkénti legtöbb 50 grammos szén-dioxid-kibocsátás. Fontos kiemelni, hogy az előírások szerint a Roncsautó Plusz Programban a tulajdonosoknak nem kötelező leadniuk régi autójukat, ám ha mégis úgy döntenek, hogy leadják és kiíratják forgalomból régi, nyolc évnél idősebb járművüket, a 45 vagy 20 ezer lejes támogatás mellett megkapják a régi autó kivonásáért járó 6500 lejt is.

Szűkösebb költségvetés

A Roncsautóprogram 2017-es költségvetése 180 millió lej, a pluszprogramé pedig 45 millió lej volt, az idei költségvetés azonban, amelyet a múlt héten fogadtak el, mindkettő esetében másként alakult. A Környezetvédelmi Alap hivatalos weboldalán fellelhető információk szerint ugyanis idén 150 millió lejt különítettek el a roncsautóprogramra, a plusz program költségvetése pedig 80 millió lej. Bár azt még pontosan nem lehet tudni, mikor indul el hivatalosan a két program, Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter múlt csütörtökön arról beszélt:

a lehető legrövidebb időn belül, legtöbb két hét múlva elkezdődnek.

A roncsautóprogramba több Hargita megyei autókereskedés is bekapcsolódott, ezek listája egyébként az engedélyezett ócskavastelepekkel együtt megtalálható a Környezetvédelmi Alap honlapján.

Mint kiderült, annak ellenére, hogy a program valójában még nem kapott zöld utat, sokan érdeklődnek, sőt, többen már kiválasztották vagy előleget is letettek a megvásárolni kívánt új autókért a hargitai megyeszékhelyen. Balogh István, a csíkszeredai Eco Car Škoda márkaképviselet vezérigazgatója megkeresésünkre elmondta,

tavaly nagy népszerűségnek örvendett a roncsautóprogram, az összeladásaik 30 százalékát a program által értékesített járművek tették ki.

Mint mondta, idén is több típus esetében vannak roncsprogramos ajánlataik, ezek ár szerinti növekedő sorrendben a Citigo, a Fabia, a Rapid és az Octavia. „A Citigo városi közlekedésre ajánlott, kevés fogyasztású, kisméretű autó, a Fabia városban és hosszú útra is alkalmas, ahogyan a Rapid is, amely kimondottan családi autónak számít, ezért is volt utóbbi a legnépszerűbb roncsprogram által megvásárolható modell tavaly” – emlékezett vissza Balogh. Hozzátette,

többen is érdeklődtek már az idei roncsautóprogrammal kapcsolatosan, illetve olyan ügyfeleik is vannak, akik már kiválasztották a kívánt autót.

„Magán- és szakvéleményem szerint is egyértelmű oka van annak, hogy idén kevesebb összeget hagytak jóvá a roncsautóprogramra, ez pedig a környezetvédelmi bélyegilleték tavalyi eltörlése. Az illeték eltörlésével a begyűjtött források összege kevesebb lett, ezáltal pedig a roncsautóprogramra szánt alap is csökkent” – emelte ki az igazgató.

Előnyben a dízel

A csíkszeredai Mida – Renault, Dacia, Nissan márkakereskedésnél 18 jármű esetében már előleget is letettek azok az érdeklődők, akik a roncsautóprogram segítségével vásárolnának új autót – tudtuk meg András Szabolcstól, a Dacia modellek értékesítési vezetőjétől. Rámutatott, előnyt élveznek azok, akiknek konkrét vásárlási szándékuk van, hiszen szűkösebb a roncsprogram idei költségvetése. „Ezért

már most le lehet foglalni az autókat, előleget lehet letenni, és úgy néz ki, márciusban el is indul a program lebonyolítása.

A Midánál nem mindegyik modell fér bele a roncsautóprogramba a szén-dioxid kibocsátási értékek miatt, de a nyolcvan százalékuk igen. Ez attól is függ, hogy benzines vagy dízelautót szeretnének a vásárlók. A legkeresettebb modellek, amelyek megvásárolhatók a roncsprogram segítségével a Dacia esetében a Logan, a Duster, a Sandero, a Sandero Stepway és a teherszállítók (Dokker Van), a Renault esetében pedig a Megane a legkeresettebb, ezt követi a Captur, a Kadjar és a Clio. Hibrid autónk nincsen, elektromos azonban igen, tavaly el is adtunk egy Renault Zoe típusú elektromos autót a roncsautóprogram által. Nagy volt egyébként az érdeklődés tavaly a program iránt,

mintegy 150 személy vásárolt Dacia, és további 70–80 Renault márkájú autót a támogatás segítségével”

– zárta András Szabolcs.

Átalakult a csíki Remat



Már nem a vasbegyűjtés, hanem a hulladékgazdálkodás a csíkszeredai Remat vállalat fő tevékenysége – avatott be az elmúlt évek változásaiba minapi ottjártunkkor Miklós Levente, a telephely igazgatója. Mint mondta, az autóbontásra csak melléktevékenységként tekintenek, hiszen az új előírások miatt nem is éri meg ezzel foglalkozni. „2016 óta a roncsautók 95 százalékát újra kell hasznosítani, ám ezeket lehetetlen szakszerűen szétszedni a jelenlegi bontási körülmények között, és külön csoportosítani a vasat, alumíniumot, üveget és a több minőségi kategóriába tartozó műanyagot. Ha pedig nem tudjuk szétszedni, el kell küldeni az égetőbe, amiért fizetni kell. Egy roncsautó szétbontása egyébként legkevesebb 700 lejbe kerül, a nyereség viszont mindössze 300–400 lej. Évekkel ezelőtt pontosan a roncsprogram miatt vágtunk bele, és az elején több ezer autót hoztak be hozzánk, sorban álltak az emberek. Jelenleg azonban már nem is rajtunk keresztül zajlik a program, mindent az autókereskedők intéznek. Mi csak akkor szembesülünk a bontási szándékkal, amikor behoznak ide egy autót, ami egyre ritkábban történik meg, tavaly összesen mintegy 70 járművet hoztak. Munkaerőhiánnyal is küzdünk: hét évvel ezelőtt 114-en voltunk, ebből jelenleg 14-en maradtunk a vállalatnál. Éppen ezért gyakran átirányítom az érdeklődőket Székelyudvarhelyre, az ottani cégnek ugyanis a bontás a fő tevékenysége, mi meg elsődlegesen a hulladékgazdálkodással és értékesítéssel foglalkozunk” – húzta alá Miklós.