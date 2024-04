A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Tamási Zsoltot, a katolikus iskola újraalapítóját

Hirdetés

1707. április 5-én Marosvásárhelyen, a Maros folyó melletti dinnyeföldön, a mai mezőgazdasági iskola épületei helyén iktatták Erdély fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet, aki ezután részt vett a hálaadó misén és országgyűlést tartott a Vártemplomban. Marosvásárhelyen mindig is őrizték a nagy fejedelem emlékét, utcát és lépcsőt neveztek el róla, az 1948-ig működő római katolikus főgimnázium is az ő nevét viselte, és az újraindult Római Katolikus Teológiai Gimnázium is felvette a II. Rákóczi Ferenc nevet.