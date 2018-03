A telefonos kattintástól a művészi fotókig

A fotós kedvenc témája a színház. Hét éve készít színházi képeket • Fotó: Kolozsi-Borsos Gábor

– fogalmazott méltatója, elmesélve, hogy a Gyergyói Fotóklub tagjaként, a fiatal fotós általában nem hozakodik elő munkáival tagtársai előtt, „azt mondja, egyik sem olyan jó, hogy megmutassa”. Ennek épp az ellenkezőjéről tanúskodik a tárlat anyaga – szögezte le Munzlinger. Kitért arra is, hogy bármi is legyen a téma, minden kép valójában az alkotójáról szól. Jakab Lóránt esetében a színházhoz való kötődésről árulkodnak a fotók.

Tematikus tárlat



A víz tematikájú kiállítás anyagának többsége figurás előadásokon készült, de néhány képről más társulatok megörökített produkcióiból is visszaköszönnek „vizes pillanatok”. A H2O című tárlat témájának kiválasztásáról Jakab Lóránt úgy fogalmaz, hogy „a víz egyrészt az élet nélkülözhetetlen eleme, ami nemcsak a természetben, hanem bennünk is megtalálható. Másrészt ez az az anyag, amely a halmazállapotát is képes változtatni, így fotózás szempontjából is sok lehetőséget kínál. A színházi fotóimból is a víz témája szerint készítettem válogatást, hiszen ez az elem a színházban nemcsak a látvány része tud lenni, hanem sokszor egy egész előadás és a benne megszülető érzések jelképévé is válhat.”

A kiállításmegnyitón elhangzottak szerint a színházfotós és a színházi alkotók tevékenysége egyformán hatással van egymásra. A Figura vezetője szerint az előadásokat megörökítő képek „tartják bennünk a reményt és a hitet, hogy szükség van arra, amit csinálunk. Szükség van a színházra, ami folyamatosan a mának dolgozik, a jelennek szól, viszont lényeges, hogy a színházi előadások által nyújtott jelenbeli pillanatok valamilyen formában meg legyenek örökítve. Ezért nagyon fontos egy színházi fotós munkája.” Albu István tudatta az első kiállításos fotóssal, hogy lesz folytatás: az őszi dance.movement.theatre fesztiválon mozgás tematikájú színházi képeiből rendez tárlatot a Figura.