A szarvasbőgés időszakáról: amilyen különleges, annyira veszélyes is

A szarvasbőgés időszakába léptünk, mostantól egészen október első feléig érdemes figyelmesen közlekedni az utakon. Sőt, ebben a periódusban erősen ajánlott kerülni az erdőket, a terepjárművesek ugyanis nem csak az állatokat zavarják meg, de felesleges veszélynek is kiteszik magukat, megnehezítve a vadgazdák munkáját. Hadnagy Lehel, a Szilos Vadásztársaság igazgatója avatott be a részletekbe.

ilyenkor még inkább számítani lehet az állatokkal való találkozásra még akkor is, ha térségünkben nem kifejezetten nagy a vadsűrűség.

„Főként a fiatalabb egyedekre jellemző, hogy napközben is mozognak. Sőt, amikor a bőgés a csúcsára ér, akkor bizony napközben is van aktivitás, akár déli 12 órakor is lehet bőgést hallani” – hangsúlyozta.

Azt szeretném kérni, hogy ebben az időszakban ezt mellőzzék a civilek, mert több okból is gondot okoznak. Vannak bizonyos bőgőhelyek, amelyeket sokan keresnek fel sötétedés előtt, hogy szarvasbőgést hallgassanak. Ezzel akadályozzák a munkánkat, sőt, ez az autósbaleseteknél is veszélyesebb lehet, hiszen éles fegyverekkel vadászunk”

A bikavadászat ugyanis a gyümölcse a vadgazdák munkájának, az innen befolyó összeg pedig nagy mértékben hozzájárul a következő évi költségvetéshez. Ebből tudják finanszírozni a fizetéseket, a vadak etetését, a vadkárok megelőzését is.

Ami pedig ennél is fontosabb, az emberek saját magukat is veszélynek teszik ki, egy eltévedt puskagolyó, egy előreláthatatlan mozdulat az állatok részéről súlyos sérüléseket, károkat is okozhat.

Amikor elkerülhetetlen az ütközés

Az előző évekre vonatkozóan Hadnagy Lehel elmondta: tudomása szerint a Csíki-medencében inkább szarvasteheneket, borjakat gázoltak el az autósok. Viszont ezek is nagy kárt tudnak tenni, hiszen nagytestű állatok, 250 kilogrammosak is lehetnek. A baleset azonban gyakran elkerülhetetlen, és ha a baj megtörtént, a következményekkel is számolni kell.