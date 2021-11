A számok nem hazudnak – kiugró volt az elhalálozások száma októberben Maros megyében

Közel kétszer annyian haltak meg az elmúlt hónapban Maros megyében, mint a koronavírus-járvány előtti év, tehát 2019 azonos időszakában. Ugyanezt állapíthattuk meg Hargita megye esetében is.

Sokat elmondanak a megszerzett adatok. Nehéz és fájdalmas hónapokon megy át Székelyföld lakossága. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A 2019-es, 2020-as és 2021-es évre vonatkozó adatok szerint Maros megyében a legtöbben szív- és érrendszeri betegségben hunytak el. Az elhalálozások számát azonban a 2020 elején Romániában is megjelent koronavírus-járvány rendkívül negatívan befolyásolta – derül ki a Székelyhon kérésére elvégzett összesítésből.

HIRDETÉS

Ahogy Iuliu Moldovan, a Maros megyei egészségügyi igazgatóság igazgatója érdeklődésünkre elmondta:

az elhalálozások száma főleg az év utolsó negyedében emelkedett látványosan.

A számokról

A kimutatás alapján 2020. októberében, novemberében és decemberében hirtelen megemelkedett az elhalálozások száma. Míg 2019. októberében

614-en hunytak el, 2020-ban meghaladta a 800-at az elhalálozások száma, idén októberben ez már 1000 fölé emelkedett.

Hasonlóan alakultak a 2020-as novemberi adatok is:

míg 2019. novemberében 633-an, 2020-ban már 1215-en hunytak el, és ehhez hasonlítanak a decemberi mutatók is.

A koronavírus-fertőzéssel összefüggő betegség okozta elhalálozások száma tavaly októberben 127 volt, novemberben 308 és decemberben 220.

Idén októberben 1094 elhalálozási iratot iktattak Maros megyében

– válaszolta érdeklődésünkre Codruța Sava, a Maros megyei lakosság-nyilvántartási hivatal igazgatója. A prefektusi hivatal adatai szerint múlt hónapban, 2021. októberében 142-en vesztették életüket a koronavírus fertőzéssel összefüggő betegségben. A prefektúra napi jelentései szerint még ennél is nagyobb emelkedés várható novemberben.

Míg 2019-ben összesen 7650 személy hunyt el Maros megyében, ez a szám 2020-ban 8634-re emelkedett, idén pedig szeptember végéig 7461 személy halálozott el a megyében.

A leggyakrabban, szív- és érrendszeri betegségben betegségben 2019-ben 3425-en, 2020-ban 3918-can vesztették életüket; 2021. szeptemberéig ez a szám 3029.

Messze felülmúlja az októberi halálesetek száma az elmúlt évek átlagadatait Hargita megyében Több mint kétszer annyian haltak meg az elmúlt hónapban Hargita megyében, mint egy átlagos hónapban, vagy a koronavírus-járvány előtti év azonos időszakában. A növekedésre még a koronavírushoz köthető halálesetek hivatalos száma sem ad magyarázatot. Több mint kétszer annyian haltak meg az elmúlt hónapban Hargita megyében, mint egy átlagos hónapban, vagy a koronavírus-járvány előtti év azonos időszakában. A növekedésre még a koronavírushoz köthető halálesetek hivatalos száma sem ad magyarázatot.

Hargita megye

Nemrég cikkeztünk az elhalálozásokkal kapcsolatos Hargita megyei adatokról is. Mint összeállításunkból kiderült, összesen 674 halálesetet jegyeztek fel 2021. októberében a Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálatnál, ami messze meghaladja az elmúlt években regisztrált legmagasabb havi értékeket. Az októberi Hargita megyei halálesetek száma több mint a kétszerese a 2019 októberében, azaz a koronavírus-járvány kitörését megelőző év azonos időszakában feljegyzett 317 halálesetnek. A növekedés azonban még az idei adatokhoz képest is jelentős, hiszen például a szeptemberi haláleseteknek (387) is majdnem a kétszerese. A járvány előtti időszakban a halálesetek havi számának az átlaga kevéssel haladta meg a 300-at, 2019-ben a legalacsonyabb havi érték 214 (december), míg a legmagasabb 407 (január) volt. (Széchely István)