A gyergyószentmiklósi Solyom Berni nyerte az X-Faktort

Szombaton este X-Faktor lázban égett Erdély, a Gyergyói-medence, hiszen a gyergyószentmiklósi Solyom Bernadett bejutott a tehetségkutató fináléjába, és a legjobb három között bizonyíthatott. Az első körből való továbbjutás után már többen is reménykedtek, hogy sikerülhet, ami eddig még soha: hogy gyergyói nyerje meg a magyarországi RTL-csatorna tehetségkutatóját. Solyom Berni a 2023-as Sziget fesztiválon is felléphet.

Berni a döntő hetén még hazalátogatott Gyergyószentmiklósra, ezt is megmutatták a döntőben az első dala előtti kisfilmben. Majd jött Nelly Hot In Here című dala, és az izgalom, hogy a három finalista közül ki jut tovább a következő körbe. Mihályfi Luca esett ki,