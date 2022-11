Élményeiről mesélt az X-Faktor döntőjébe jutó gyergyószentmiklósi lány

Erdélyben is sokan figyelemmel követik RTL tehetségkutató műsorát, az X-Faktort, amit idén még nagyobb érdeklődés övezett, hiszen két gyergyószentmiklósi lány is szerepelt az élő showk-ban. Ráadásul Solyom Bernadett a szombati döntőbe is bejutott, így a legjobb három között mérettetik meg. Jelenleg javában készül Budapesten a műsor fináléjára, de örömmel mesélt az élményeiről.

Barabás Orsolya 2022. november 17., 21:522022. november 17., 21:52

– Gratulálok, nagyon büszkék vagyunk rád itthon az eddig elért sikereid miatt, nagyon szorítunk neked. Hogyan érzed magad így a döntő előtt? – Nagyon várom már a döntőt, nagyon sok munka áll a hátam mögött ezzel kapcsolatban, nagyon jól érzem magam, és örülök, hogy eljutottam idáig. Ezzel egy nagyon-nagy álmom vált valóra. – Kicsit térjünk vissza a múltra. Hogyan került az életedbe a zene, mikor döntötted el, hogy ezzel komolyabban fogsz foglalkozni? – Kicsi korom óta nagyon szeretem a zenét, régóta énekesnő szeretnék lenni. Mindig is egy álom volt ez nekem, és most az álmomat élem meg, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Hirdetés – Miért volt fontos számodra, hogy jelentkezz az X-Faktorba, és részt vegyél a tehetségkutató műsorban? – Nem fogalmazódott meg bennem ez a gondolat.

A szüleim miatt jelentkeztem, ők voltak, akik biztattak, hogy próbáljam meg, mert ha nem sikerül, akkor is ez egy jó élmény lesz. Igazuk volt.

Nagyon sokat köszönhetek nekik ezért is, mert nélkülük nem lennék az X-Faktor döntőjében. – Mennyire volt nehéz a válogató sorozat? Gyergyószentmiklóson jelentkeztél, majd Budapesten is volt casting, és többször is meg kellett mérettessél ahhoz, hogy bekerülhess az élő showba. Mi volt a legmaradandóbb élményed? – Visszagondolva a legemlékezetesebb a székes volt, de mindegyik részét nagyon élveztem. Három castingon voltam, mielőtt a válogatóra bejutottam. Mindegyik alkalom nagy pillanatokat hozott nekem.

Soha nem gondoltam, hogy idáig eljutok, hogy ilyen nagy színpadon, ennyi ember előtt előadhatom a produkcióimat, énekelhetek. Hihetetlenül megdöbbentő ez az egész.

– Volt olyan pillanat, amikor elbizonytalanodtál, és úgy érezted, hogy „ez most nekem nem fog sikerülni”? – Nem, egyáltalán nem volt ilyen, és ezen nagyon meglepődtem. Amióta megkezdődött az X-Faktor, az egész izgalom kiment belőlem, minden alkalommal azt vártam, hogy ismét fel tudjak lépni a színpadra, megint tudjak bizonyítani. Nagyon jól érzem itt magam alapjáraton is, és a színpadon is. Soha nem volt kérdés bennem, hogy ez most rosszabbul ment, vagy nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, mindig magabiztosan léptem fel, és talán ennek is köszönhető, hogy mindig jól is sikerül a produkció.

Fotó: RTL, X-Faktor

– Örültél annak, hogy ByeAlex lett a mentorod? Milyen a közös munka? Mit tudott neked tanítani az elmúlt hetekben? – Nagyon örülök, hogy Alexhez kerültem, mert szerintem nagyon jó mentor, és mint ember is nagyon jó fej. Nagyon sok mindent megtudtunk egymásról, és megváltozott az egész képem vele kapcsolatban, mert sokkal szigorúbbnak gondoltam. Jól telnek vele az énekórák is, nagyon sok mindent tanultam tőle, elsősorban emberileg, de a zenével, a fellépésekkel kapcsolatban is. Olyan dolgokat, amikre lehet, hogy magamtól nem jöttem volna rá.

Mindig azt hangsúlyozza, hogy csak önmagamat adjam, és jól kell érezzem magam a színpadon ahhoz, hogy a nézők is ezt érezzék.

– Többfajta zenei stílusban is hallhattunk téged, de úgy tűnt, hogy a rap áll hozzád a legközelebb. Ez az a műfaj, amiben leginkább el tudod magad képzelni? – A jövőben azt szeretném, ha egy albumomon belül is több zenei stílusban tudjam magam megmutatni, de a fő mindenképpen a rap lenne, azt nagyon szeretem. De több minden közel áll hozzám, például a Bagossy Brothers Company-vel közös produkciót is imádtam, nagyon jó volt velük együtt dolgozni, hatalmas élmény volt. – Egy héttel azelőtt már énekeltél a gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company-től egy dalt. Honnan jött az ötlet, hogy közösen lépjetek fel az X-Faktor színpadán? – Régóta ismerem Bagossyékat, nagyon szeretem a munkásságukat, és mondtam Alexnek, hogy vagány lenne velük együtt dolgozni. Elfogadták a felkérésünket, és én nagyon örültem neki, mert bakancslistás volt számomra a közös produkció. – Csodálatos hangzása volt a Néked szólnak a harangok című dalnak, ahogyan a Bagossy Brothers Company-vel közösen előadtátok. A mentorok is mondták, hogy el tudnának képzelni téged egy zenekar élén. Te is magadat? – Amióta elkezdődött az X-Faktor, megfogalmazódott ez bennem, nagyon szeretném, mert szerintem ez jó buli, főleg olyan emberekkel, akik ugyanannyira szeretik a zenét, mint én. Úgyhogy, mindenképp szeretnék egy zenekart a jövőben.

Fotó: RTL, X-Faktor

– Már az első élő műsort követően több olyan komment volt, hogy te biztosan döntős leszel. Te reménykedtél ebben? – Őszintén bevallom, nem gondoltam, hogy idáig eljutok.

Mindig csak arra gondoltam, hogy mindent beleadok, és ha sikerül, boldog leszek, de ha nem, akkor sincs baj, mert már elértem a célomat, mert nagyon sok emberhez eljutottam.

De örülök, hogy itt vagyok, és szombaton megint bizonyíthatok. – Ez már a finálé előtti hét. Naponta hány órát kell töltsél a felkészüléssel? – Főleg ez az utolsó hét egy őrült menet nekünk, ruhapróba, tánc- és többórás énekóra, kisfilmeket forgatunk, interjúkat adok, vannak főpróbák is, úgyhogy van olyan nap, hogy már reggel 8-kor elmegyek és este 10-re érek haza. Nagyon durva, de szerintem megéri. – Mire számítasz szombaton, milyen lesz a hangulat? – Nagyon örülök és hálás vagyok, hogy az otthoniak ennyire támogatnak, szavaznak rám, erre számítok most is.

Úgy gondolom, hogy nagyon jó dalokat választottam, ha nem is nyerem meg, csak azt szeretném, hogy ezeket elénekelhessem, mert szerintem vagány produkciók lesznek.