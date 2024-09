Sok minden szerethető napjaink Svájcában

A fővárostól, Berntől 7 kilométerre fekvő kis településen, Bollingenben csendes az élet, délután alig van forgalom az utakon. Utazhatunk vonattal és autóbusszal a főváros felé, de sokan kerékpárral járnak be Bernbe munkahelyre vagy iskolába. Apropó iskola: Svájcban a tanév hosszú, nyáron csak négy hét a nagyvakáció, de van őszi, téli és tavaszi szünet is. Akárcsak a legtöbb munkahelyen, az iskolákban is az ebédszünet egy- vagy kétórás, majd újabb tanórák következnek. A középiskolák többsége a duális oktatáson alapul, az elmélet közvetlenül kapcsolódik a gyakorlathoz. A gyakorlati tanítás az, amelyre elsődleges figyelmet fordítanak.

Jártunk a helyi temetőben is, ahol meglepett, hogy nincs zsúfoltság, a síremlékek többsége egyszerű, a zöldövezet és a virágok pedig napi rendszerességgel gondozva vannak, minden temetőnek van alkalmazott kertésze. A síremlékek egyszerűek, számos fakereszt van, olyanok, amilyenekkel a székelyföldi temetőkben is találkozunk – igaz, egyre ritkábban.

Meglátogattunk egy vidéki kórházban fekvő idős nénit is, akinek az volt a kívánsága, hogy vigyünk neki a saját kertjéből szedett virágcsokrot. A kórháznál meglepően sok a parkolóhely. Nincs kapus a kórházbejáratnál, viszont mindenki betartja a beteglátogatási szabályzatot. Korszerűen felszerelt kórházi szoba fogadott, a beteg karján volt egy vonalkódos karszalag, amelyet a személyzet minden látogatáskor megérintett, nyoma volt a nővér vagy az orvos látogatásának. Amint megtudtuk, a svájci kórházakban is vannak személyzeti gondok, a betegek szerint az egészségügyben a vendégmunkások sokkal kedvesebbek.

A hagyományos svájci szolgálati modell: először 18–21 hetet töltenek újoncképzésen, majd évente három hétre vonulnak be, amíg le nem telik a számukra előírt szolgálati idő, vagy be nem töltik 26. életévüket. Ezt követően 32 éves korukig tartalékállományban szerepelnek.

„Megvan az előirányzott nap, szolgálati idő tartama, amennyire be kell vonulni. Sok minden fontos dolgot megtanulhatnak a svájci fiatalok a katonai kiképzés során, a tematikus gyakorlatok mellett az erőnlét fejlesztése közben úszni, hegyet, sziklát mászni kell, számos sportágat lehet űzni, hétvégeken haza lehet menni, de fizetés, zsold is jár a katonáknak” – mesélte vendéglátónk, Hafliger Dániel.

Bernből Genf felé tartva az autópályán elhaladtunk Lausanne mellett, ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) székel, és a Genfi-tó pártján fekvő Nyonban álltunk meg, ott van az Európai Labdarúgó-szövetség (angolul: Union of European Football Associations, UEFA) székháza. Az UEFA-t 1954. június 15-én alapították a svájci Bázelban, a francia, az olasz és a belga labdarúgó-szövetségek megbeszélése eredményeként. Székhelye 1959-ig Párizsban volt, majd a szervezet átköltözött Bernbe, onnan pedig 1995-ben Nyonba. Kezdetben 31 tagszövetséggel rendelkezett, mára a tagok száma elérte az 55-öt. Több olyan ország is az UEFA-hoz tartozik, amely földrajzilag Ázsiában fekszik, mint például Izrael és Kazahsztán.

Megtudtuk, hogy azok az országok, amelyeknek a területe átnyúlik Európa és Ázsia határán, választhattak, hogy melyik szövetségbe akarnak tartozni. A két földrészt elválasztó Kaukázus mentén elhelyezkedő Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia, a transzkontinentális országnak számító Oroszország és Törökország, valamint a földrajzilag inkább ázsiai, de kultúrájában európai Ciprus is úgy döntött, hogy az UEFA tagja lesz. Kazahsztán, amely szintén rendelkezik európai területtel is, 2002-ben átjelentkezett az ázsiai szövetségből. Kedvesen fogadtak az UEFA-székházban, megcsodálhattuk az üvegépületben szemlére tett számos serleget, fotókat készíthettünk.

Genf számos nagy nemzetközi szervezet székhelye. Ott van a Nemzetközi Vöröskereszt, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) központja és a genfi ENSZ-központ. Sajnos egy tragikus, magyar vonatkozású eseményre is emlékeztet a város: 1898-ban Genfben egy olasz anarchista, Luigi Lucheni halálosan megsebesítette a Sisiként ismert Erzsébet magyar királynét, aki nem sokkal a merényletet követően elhunyt.

Genf története szorosan összefonódott a reformáció történetével és Kálvin János személyével. Az óvárosban járva mindenhol a reformáció és Kálvin életének fontos helyszíneibe botlunk. A St. Pierre-katedrális gyönyörű épülete az óváros legmagasabb pontján áll. A XII. századi alapokon épült katedrális 1536-tól protestáns templom, ahol Kálvin maga is prédikált a szószékről. A híres reformátor széke még ma is látható. A Grand Rue az óváros legjobb állapotban megmaradt utcája, ahol az antik üzletek és hangulatos kávézók mellett a város leghíresebb szülöttének, a filozófus Jean-Jacques Rousseau-nak a szülőházába is betérhetünk. Egy kávéra Genf óvárosában is megálltunk.