Megtörte rosszabb sorozatát a Székelyudvarhelyi KC, és három bajnoki mérkőzést követően szerzett ismét győzelmet. Pénteken délután a városi sportcsarnokban nyolc góllal verte az agilisen játszó HC Vaslui együttesét.
Megtörné rosszabb sorozatát a Székelyudvarhelyi KC a férfi kézilabda Bölények Ligájában. Az előző három mérkőzésén csupán két pontot szerzett együttes pénteken 17.30-kor a HC Vaslui csapatát fogadja a városi sportcsarnokban.
Székelyudvarhely volt a házigazdája az ifjúsági 4-es (2004-2005-ben születettek) és az ifjúsági 5-ös korosztályú (2006 után születettek) megyei lány kézilabda-bajnokságának.
Második félidei magabiztos játékának köszönhetően a Marosvásárhelyi Mureşul győzelemmel tért haza a Dacia Mioveni elleni kiszállásáról a női kézilabda A osztály B csoportjának 18. fordulójában.
Mindkét mérkőzését megnyerte a Hargita megyei női kézilabda-bajnokságban szereplő Marosvásárhelyi Active 7 a Szász Albert Sportiskola sporttermében rendezett múlt vasárnapi hazai tornáján.
Egymás után második döntetlenjét érte el a Székelyudvarhelyi KC a férfi kézilabda Bölények Ligájában, szerdán délután az utolsó percekben egyenlítve szerzett egy pontot a Bukaresti CSM vendégeként.
Fölényesen nyert a sereghajtó Kisjenői Crișul ellen a Marosvásárhelyi Mureşul a másodosztályú női kézilabda-bajnokság 17. fordulójában, ezzel megszakította négy mérkőzés óta tartó vereségi sorozatát.
Fordulatos mérkőzést láthatott az udvarhelyi közönség szombaton délben a városi sportcsarnokban. A Székelyudvarhelyi KC és a Dunărea Călărași összecsapásán tizenöt másodperccel a meccs vége előtt egyenlítettek a hazaiak.
A tavaszi idény egyik meglepetéscsapatát, a Dunărea Călărași-t fogadja szombaton a Székelyudvarhelyi KC, a mérkőzést 12 órától rendezik a városi sportcsarnokban.
Rangadót rendeztek az ifjúsági 1-es kézilabda-bajnokság F csoportjának 10. fordulójában, vasárnap délben az éllovas Tordai Potaissa a második helyezett Székelyudvarhelyi ISK-KC csapatát fogadta.
A Román Kézilabda-szövetség közzétette az élvonalbeli férfi bajnokság 20. fordulójának menetrendjét, melyből kiderül, hogy a Székelyudvarhelyi KC szombaton 12 órakor a városi sportcsarnokban fogadja a Dunărea Călărași csapatát.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Sorozatban negyedik vereségét szenvedte el a Marosvásárhelyi Mureşul: a másodosztályú női kézilabda-bajnokság B csoportjának 16. fordulójában szoros mérkőzésen kikapott a Resicabányai CSU vendégeként.
Hivatalosan is panaszt tett a Székelyudvarhelyi KC vezetősége a múlt szerdán Tordán rendezett kézilabda-mérkőzés játékvezetői ellen. A férfi kézilabda Bölények Ligájában a házigazda Potaissa az utolsó percben szerzett góllal nyert az SZKC ellen.
A nagyszebeni Transilvania Sportcsarnokban zajló férfi kosárlabda Román Kupa nyolcasdöntőjének harmadik párharcában a Marosvásárhelyi Maros KK kiegyenlített összecsapáson legyőzte a Galaci Phoenixet.
Karnyújtásnyira volt a pontszerzéstől a Székelyudvarhelyi KC, végül minimális, 29–28-as vereséget szenvedett szerdán este a Tordai Potaissa vendégeként a kézilabda-bajnokság 19. fordulójában.
Baróton kezdett kézilabdázni, aztán Székelyudvarhelyre került, majd Magyarországon folytatta karrierjét. Komporály Attilát, a Székelyudvarhelyi KC egykori, illetve az Orosházi FKSE-LINAMAR jelenlegi szélsőjét kérdeztük múltról, jelenről és jövőről.
A Konstancai Dél-Dobrudzsa KC két vállra fektetése után újabb kemény erőpróba vár a Székelyudvarhelyi KC-ra, szerdán 17.45-kor a kézilabda-bajnokság harmadik helyezettjénél, a Tordai Potaissa otthonában lép pályára.
Hat és fél évet kellett várni, hogy a Székelyudvarhelyi KC ismét megverje a konstancai férfi kézilabdacsapatot a bajnokságban. Vasárnap délben telt ház előtt a házigazda pazar játékkal tartotta otthon a pontokat.