A végére elfogyott az ellenfél

A végére elfogyott az ellenfél

Megtörte rosszabb sorozatát a Székelyudvarhelyi KC, és három bajnoki mérkőzést követően szerzett ismét győzelmet. Pénteken délután a városi sportcsarnokban nyolc góllal verte az agilisen játszó HC Vaslui együttesét.

Megtörné rosszabb sorozatát a Székelyudvarhelyi KC a férfi kézilabda Bölények Ligájában. Az előző három mérkőzésén csupán két pontot szerzett együttes pénteken 17.30-kor a HC Vaslui csapatát fogadja a városi sportcsarnokban.

2017. március 09., csütörtök

2017. március 07., kedd

Csíkszereda–Zetelaka döntők kézilabdában

Székelyudvarhely volt a házigazdája az ifjúsági 4-es (2004-2005-ben születettek) és az ifjúsági 5-ös korosztályú (2006 után születettek) megyei lány kézilabda-bajnokságának. 

2017. március 07., kedd

2017. március 04., szombat

Begyűjtötték a kötelező három pontot idegenben

Második félidei magabiztos játékának köszönhetően a Marosvásárhelyi Mureşul győzelemmel tért haza a Dacia Mioveni elleni kiszállásáról a női kézilabda A osztály B csoportjának 18. fordulójában.

2017. március 04., szombat

2017. március 02., csütörtök

Utolérte az éllovast az Active 7

Mindkét mérkőzését megnyerte a Hargita megyei női kézilabda-bajnokságban szereplő Marosvásárhelyi Active 7 a Szász Albert Sportiskola sporttermében rendezett múlt vasárnapi hazai tornáján.

2017. március 02., csütörtök

2017. március 01., szerda

Küzdelmes véghajrában szereztek pontot Bukarestben

Egymás után második döntetlenjét érte el a Székelyudvarhelyi KC a férfi kézilabda Bölények Ligájában, szerdán délután az utolsó percekben egyenlítve szerzett egy pontot a Bukaresti CSM vendégeként.

2017. március 01., szerda

2017. február 27., hétfő

Megszakadt a Mureşul rossz sorozata

Fölényesen nyert a sereghajtó Kisjenői Crișul ellen a Marosvásárhelyi Mureşul a másodosztályú női kézilabda-bajnokság 17. fordulójában, ezzel megszakította négy mérkőzés óta tartó vereségi sorozatát.

2017. február 27., hétfő

2017. február 25., szombat

Osztozkodott a pontokon az SZKC és a Dunărea

Fordulatos mérkőzést láthatott az udvarhelyi közönség szombaton délben a városi sportcsarnokban. A Székelyudvarhelyi KC és a Dunărea Călărași összecsapásán tizenöt másodperccel a meccs vége előtt egyenlítettek a hazaiak.

2017. február 25., szombat

2017. február 23., csütörtök

Călărași csapatát fogadja az SZKC

A tavaszi idény egyik meglepetéscsapatát, a Dunărea Călărași-t fogadja szombaton a Székelyudvarhelyi KC, a mérkőzést 12 órától rendezik a városi sportcsarnokban.

2017. február 23., csütörtök

2017. február 22., szerda

Kiütötték az udvarhelyi kézilabdás fogát Tordán

Rangadót rendeztek az ifjúsági 1-es kézilabda-bajnokság F csoportjának 10. fordulójában, vasárnap délben az éllovas Tordai Potaissa a második helyezett Székelyudvarhelyi ISK-KC csapatát fogadta.

2017. február 22., szerda

2017. február 21., kedd

Szombaton játszik az SZKC

A Román Kézilabda-szövetség közzétette az élvonalbeli férfi bajnokság 20. fordulójának menetrendjét, melyből kiderül, hogy a Székelyudvarhelyi KC szombaton 12 órakor a városi sportcsarnokban fogadja a Dunărea Călărași csapatát.

2017. február 21., kedd

2017. február 21., kedd

Nyerhető mérkőzésen veszített a Mureșul

Sorozatban negyedik vereségét szenvedte el a Marosvásárhelyi Mureşul: a másodosztályú női kézilabda-bajnokság B csoportjának 16. fordulójában szoros mérkőzésen kikapott a Resicabányai CSU vendégeként.

2017. február 21., kedd

2017. február 20., hétfő

Húsz játékvezetői hibát számolt az SZKC

Hivatalosan is panaszt tett a Székelyudvarhelyi KC vezetősége a múlt szerdán Tordán rendezett kézilabda-mérkőzés játékvezetői ellen. A férfi kézilabda Bölények Ligájában a házigazda Potaissa az utolsó percben szerzett góllal nyert az SZKC ellen.

2017. február 20., hétfő

2017. február 15., szerda

Elődöntős a Maros KK a kupában

A nagyszebeni Transilvania Sportcsarnokban zajló férfi kosárlabda Román Kupa nyolcasdöntőjének harmadik párharcában a Marosvásárhelyi Maros KK kiegyenlített összecsapáson legyőzte a Galaci Phoenixet.

2017. február 15., szerda

2017. február 15., szerda

Izgalmas hajrában maradt alul az SZKC

Karnyújtásnyira volt a pontszerzéstől a Székelyudvarhelyi KC, végül minimális, 29–28-as vereséget szenvedett szerdán este a Tordai Potaissa vendégeként a kézilabda-bajnokság 19. fordulójában.

2017. február 15., szerda

2017. február 15., szerda

Kézilabdásként szíve csücske a foci

Baróton kezdett kézilabdázni, aztán Székelyudvarhelyre került, majd Magyarországon folytatta karrierjét. Komporály Attilát, a Székelyudvarhelyi KC egykori, illetve az Orosházi FKSE-LINAMAR jelenlegi szélsőjét kérdeztük múltról, jelenről és jövőről.

2017. február 15., szerda

2017. február 14., kedd

Tordára utazik az SZKC

A Konstancai Dél-Dobrudzsa KC két vállra fektetése után újabb kemény erőpróba vár a Székelyudvarhelyi KC-ra, szerdán 17.45-kor a kézilabda-bajnokság harmadik helyezettjénél, a Tordai Potaissa otthonában lép pályára.

2017. február 14., kedd

2017. február 12., vasárnap

Egyik legnagyobb riválisát győzte le az SZKC

Hat és fél évet kellett várni, hogy a Székelyudvarhelyi KC ismét megverje a konstancai férfi kézilabdacsapatot a bajnokságban. Vasárnap délben telt ház előtt a házigazda pazar játékkal tartotta otthon a pontokat.

2017. február 12., vasárnap

