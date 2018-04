Világhálón közvetített versfolyamba kapcsolódtak be csíkszeredai és gyergyószentmiklósi diákok a költészet napján

Tavalyhoz hasonlóan idén is megszervezték a magyar költészet napjára a versfolyamot, melyen a békéscsabai, felvidéki, kárpártaljai, partiumi, erdélyi, vajdasági magyar tannyelvű iskolák diákjai vettek részt. Gyergyószentmiklósról a Fogarasy Mihály Műszaki Szakközépiskola fiataljai kapcsolódtak be a szerda délelőtti, költészetnapi programba.

Költészetnapi élő kapcsolásban az egyik fogarasys diák • Fotó: Baricz-Tamás Imola

A Magyarországról szervezett Versfolyam a világhálón című eseménybe Komáromtól New Yorkig több településről bekapcsolódtak a magyar anyanyelvű fiatalok. A magyar költészet napján a kultúra összekötő szerepét hangsúlyozták e rendezvénnyel.

A versfolyamot a Békéscsabai Szakképzési Centrum és a békési kötődésű Veritas Kulturális Egyesület szervezte. A délelőtt kezdődő program részeként szerre kapcsolták azokat a magyar tannyelvű iskolákat, melyek részt vettek a programban.

HIRDETÉS

A komáromi, kassai iskolák diákjai kezdték, majd többek között a csíkszeredai Vencel József Szakközépiskola illetve a Fogarasy Mihály Műszaki Szakközépiskola versmondói folytatták a műsort, aztán tőlünk távolabbi települések kerültek adásba, a közvetítést a tavalyhoz hasonlóan idén is az amerikai magyarság zárta.

Balassi, Dsida...

A gyergyószentmiklósi fogarasysok a békéscsabai tanintézmény felhívására csatlakoztak a költészetnapi, világhálón szervezett eseményhez.

Iskolánk első alkalommal vett rész a Versfolyam a világhálón című rendezvényen. Fontosnak tartjuk, hogy ezt a napot ünnepélyesebbé tegyük.

Az iskolánkban szakképzés zajlik, de mindenképp lényeges, hogy fiataljaink általános műveltségre is szert tegyenek. És ez az alkalom azoknak a fiataloknak is nagyon hasznos, akik szeretnek verseket olvasni, vagy akár verset mondani is. Nagyon jó dolognak tartom, hogy a technika segítségével a világ több magyar iskolájából is csatlakoztak a diákok

– mondta Ferencz Zsuzsanna magyar szakos tanárnő, aki Bajkó Csilla kolléganőjével közösen készült, készítette a fiatalokat az élő kapcsolásra.

A gyergyószentmiklósi kilenc és tizedik osztályos diákok tanult verseket mondtak az április 11-i rendezvényen. Elhangzott két Balassi Bálint vers, a Borivóknak való és a Hogy Júliára talála, így köszöne neki, illetve Janus Pannonius Búcsú Váradtól valamint Dsida Jenő Psalmus Hungaricus című költeményéből egy részlet. A versfolyamot az érdeklődők élőben követhették a Veritas Egyesület honlapján.