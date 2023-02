Vészesen fogy az idő a pártában maradt lányok számára

A mától húshagyókeddig tartó időszakot farsang farkának nevezik. Ekkorra időzítik szabadtéri felvonulásokkal körített téltemetési ceremóniák zömét, Cibere vajda és Konc király összecsapásait, amelyeket szinte falvanként eltérő változatban még ma is gyakorolnak Székelyföldön. Ezen szokásoknak könyvtárnyi irodalma van, nem is kíséreljük meg most felleltározni, inkább néhány olyan hagyományt idézünk fel, amelyek többnyire már csak az idősebbek emlékezetében élnek. Főleg azokat, amelyek a párválasztás folyamatát igyekeztek normális mederbe terelni.

A csutakhúzást a Közép–Nyárád menti falvakban is gyakorolták, de többnyire vénlegények vontatták kötéllel, miközben egy közülük, a „béres” hajtotta őket. Végigvonszolták az utcákon, és megálltak az idősebb leányok házánál, bekiáltva: „Húshagyó, húshagyó, engem itt hagyó!” Néhol bementek az udvarra is; ahol a kaput zárva találták, átmásztak a kerítésen, s mindent feldúltak.

– áll a nyolckötetes Magyar Néprajzban.

Porszívók és boszorkányok

Gyöngyössy Orsolyának az ozsdolai népszokásokat taglaló monográfiájában olvastuk, hogy az eladó lányokat az édesanyák is elkísérték a farsangi bálba, akiket a fiatalok „porszívónak” neveztek, mert a fal mellett ülve figyelték, ki kéri fel, meddig táncoltatja a lányt. „Ha az édesanyának nem tetszett a leendő udvarló, magához szólította a leányt, és rövid úton kioktatta, hogy ne álljon szóba vele. Akinek már komoly udvarlója volt, az is el kellett kéresse a hajadont a szülőktől, de jó szokás szerint, a vigyázó anya, a fiatalok mögött ballagva ment a bálba, majd a teremben egy pádon ülve várta meg a mulatság végét, hogy hazakísérhesse őket.” No de nem mindenütt volt ez így: Kalotaszegen például az asszonyok közösen ettek-ittak, mulattak, a férfiakat nem engedték be maguk közé!

Régen Lukafalván is élt az a szokás, miszerint húshagyókedd reggelén a kisgyermek „papucsába” pánkót vagy cukrot tettek, este pedig tollal vagy hamuval hintették be a ház földjét. Nyárádselyén úgy tartották, a húshagyókeddi tésztás fakanalat ki kell fúrni, és el kell tenni a templomban; ha valaki azon keresztülnéz, meglátja, ki a boszorkány a faluban!

A végére egy időjárás-regulát hagytunk: