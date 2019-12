Végleges megoldást a bezárás jelentene, de legalább már biztonságos a zagytározó

A tározót lezáró lépcsőrendszer a beavatkozás után. Most nincs veszély • Fotó: Pinti Attila

A korábban földcsuszamlás által érintett területhez hasonlító lépcsőrendszer most a kívülálló számára is biztonságosnak tűnik. Ottjártunkkor azt láttuk, hogy a korábban észlelt, a lezúduló víz által vájt árkok, hasadékok eltűntek,

a lépcsőrendszer szintjei egyenletesek, és nem látszik semmilyen rongálódás.

A munkagépekkel elvégzett beavatkozás után a lépcsőrendszer alapjánál jelentős mennyiségű, nagy méretű követ is elhelyeztek. A meggyengült és emiatt veszélyessé vált gát javítása novemberben kezdődött el, a héten befejezték, és a környezetvédelmi szakemberek jelenlétében az átadás-átvétel is megtörtént – tájékoztatott kérdésünkre Moldován József, a munkálatot végző cég vezetője, aki szerint a gát most biztonságos. Az átfolyás helyét geotextíliával zárták le, különböző méretű kövekből álló rétegekkel építették vissza a gátat, a lépcsőrendszert is helyreállították az üledékből származó anyagból.

Moldován úgy vélekedett, hogy mindenekelőtt állandó felügyeletet és karbantartást kellene biztosítani a tározónál ahhoz, hogy az elvégzett javítások utáni állapot megmaradjon, megelőzve a víz felgyűlését és az átfolyást, amely újabb károkat okozhatna. Elmondta, az üledék felszínén képződött tó közelében is dolgoztak, megemelve a gát felső részét, így akkor sem folyik át a víz a lépcsőkre, ha a szintje megemelkedik.

Minél hamarabb el kellene kezdeni a zagytározók bezárását, mert nincsenek használatban, és karbantartási munkálatokra biztosan nem lesz pénz. Előbb-utóbb a felszámoló cég feléli a rendelkezésre álló összegeket, mert nem lesz más megoldása

– figyelmeztetett a cégvezető. Hozzátette, az elmúlt években keletkezett károk utáni helyreállítás megtörtént, most nem látnak semmiféle veszélyt, de a továbbiakban ennek lehetősége az időjárástól, a csapadék mennyiségétől is függ. ,,Azt nem tudjuk megmondani, hogy ez az állapot hány évig marad meg, de ami minket illet, igyekeztünk úgy dolgozni, hogy a helyreállítás időtálló legyen” – összegzett.