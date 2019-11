Megerősítik a hargitafürdői zagytározó gátját

Sürgős az elhasználódott állapotú gát megerősítése. Helyreállítják a lépcsőrendszert • Fotó: Gábos Albin

Elzárják a víz útját

Mint Moldován József cégvezető kérdésünkre elmondta, a vízügy és a gátak biztonságáért felelős országos bizottság által jóváhagyott terv szerint a vízszivárgás megszüntetése érdekében geotextíliát kell elhelyezni a kritikus ponton, majd különböző méretű kőrétegekkel kell visszaépíteni a gátat, végül a lépcsőrendszert állítják helyre a meglévő anyagból. Kifejtette, ez a beavatkozás az átszivárgás megszüntetésére alkalmas, de

a beavatkozás terve részét képezi a tározó bezárási tervének is,

amelyet megrendelt a létesítmény jelenlegi tulajdonosa, egy felszámoló cég. Mint megtudtuk, a helyreállítás része a gát felső részének megemelése is, amely megakadályozza a felgyűlő víz további átfolyását. A munkát idén be is kell fejezni, de Moldován szerint a gát állapotának megőrzése folyamatos beavatkozást igényel, mert a szerkezetet tovább kell erősíteni, teljes szélességében. Mivel a hódok időnként elzárják a csapadékvizet elvezető csatornát, ezt rendszeresen takarítani kell, és ha akadálytalan a kifolyás, akkor a vízszint is helyreáll – ismertette, hozzátéve, azért is vártak a munkakezdéssel, hogy a talaj száradjon, mert gépekkel kell dolgozni.