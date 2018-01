Vannak magyar rendőrök, de a románok közül is sokan értenek magyarul – állítja a marosvásárhelyi rendőrség kinevezett vezetője

Ioan Damaschin a váltással kapcsolatban azt mondta, szó sincs valaki megbüntetéséről, csupán egy helycsere történt • Fotó: Haáz Vince

– A meglepetés erejével hatott a hír, hogy január elsejétől leváltották Valentin Bretfeleant, s ön került a helyére. Egyes sajttótermékek Bretfelean megbüntetéséről is beszéltek. Mi az igazság?

– Szó sincs valaki megbüntetéséről, egy helycsere történt, Valentin Bretfelean az elkövetkezőkben aligazgatóként dolgozik, míg én összehangolom a helyi rendőrség munkáját. Emellett

továbbra is kiemelt figyelemmel követem a közbiztonsággal és a forgalommal kapcsolatos eseményeket, hiszen eddig is ezért a területért feleltem.

A helycseréről szóló döntést a polgármesteri hivatal vezetősége hozta meg, hiszen a Helyi Rendőrség oda tartozik.

– A Helyi Rendőrség vezetőjeként mit tekint a legfontosabb feladatának, mire szeretne jobban odafigyelni, mi a prioritása?

– Elsősorban a helyi rendőrök és a marosvásárhelyiek közötti kapcsolatot szeretném megerősíteni, javítani. Azt szeretném, hogy a jelenleg is jó kapcsolat még jobb legyen, a marosvásárhelyiek bizalommal forduljanak hozzánk, akkor is, ha gondjuk van, akkor is javaslataik vannak. A nemkívánatos események megelőzésére szeretnék még nagyobb hangsúlyt fektetni, a lakosság tájékoztatására.

Azt szeretném, hogy a helyi rendőrök összekötő kapocs lennének a városháza és a helyi lakosság között,

ismertetve a város vezetősége által hozott határozatokat, tájékoztatva a lakosokat, hiszen ők azok, akik a rendelkezéseket be kell hogy tartsák.

– A jó kapcsolatot szeretné erősíteni. Van-e elegendő helyi rendőr ahhoz, hogy a város minden részén jelen legyenek, erősítve a közbiztonságot, illetve vannak-e közöttük magyarul is beszélők, tekintettel arra, hogy Marosvásárhely lakosságának fele magyar nemzetiségű.

– Ami a számadatokat illeti, a törvényes előírások értelmében ezer lakosra egy helyi rendőrt lehet alkalmazni, s ez így van Marosvásárhelyen is. Nem mondhatom azt, hogy elegen vagyunk, de önkéntesek is segítik munkánkat, főleg a tájékoztatás területén. Jó kapcsolatot ápolunk, gyakran közösen dolgozunk a csendőrséggel, a marosvásárhelyi rendőrséggel, s az 112-es sürgősségi diszpécserszolgálaton keresztül is sok információ eljut hozzánk. A negyedekben is vannak helyi rendőrsök, s igyekszünk a meglevő létszámmal minden területet lefedni. Természetesen a törvény által előírt feladatokat ellátva. Ami a magyar nyelvű kommunikációt illeti,

több helyi rendőr megérti a magyar beszédet, sőt magyar anyanyelvűek is vannak közöttük,

így elmondhatom, hogy nincsenek ilyen jellegű gondok.

– Marosvásárhelyi nemzetiségi összetételét figyelembe véve elvárható lenne, hogy a Helyi Rendőrség vezetőségében a magyar közösséget is képviselje valaki, például az egyik aligazgató személyében.Mi a véleménye erről?

– A Helyi Rendőrség a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalhoz tartozik, s az intézmény szerkezeti felépítéséről, a vezetőségről a város vezetősége dönt. Természetesen figyelembe véve az országos törvényeket és kritériumokat.

– Ön tíz évig a marosvásárhelyi rendőrkapitányság vezetője volt, s több, mint egy éve a helyi rendőrség sorait erősíti. Melyek a legnagyobb megoldatlan problémák Marosvásárhelyen? Milyen kérésekkel, panaszokkal fordulnak a leggyakrabban a marosvásárhelyiek önökhöz?

– A két kérdés némiképp összefügg, hiszen a marosvásárhelyiek jelzik a legjobban, hogy melyek azok a gondok, amelyek megoldásra várnak.

Az egyik legnagyobbnak nevezhető probléma, amelyekre a város vezetősége keresi a megoldást, az a parkolóhelyek hiánya és a törvénytelen parkolások kérdése.

Napi szinten értesítenek a marosvásárhelyiek és az illetékesek arról, hogy kórházhoz való bejáratokat, a mentők útvonalát, garázsokhoz vezető útszakaszokat, fogyatékosoknak fenntartott helyeket foglalnak el törvénytelenül parkoló gépkocsikkal. Mindannyian jól tudjuk, hogy a jelenlegi úthálózat nem ilyen nagy számú gépkocsira volt tervezve, s ezt a hiányosságot csak erősíti a parkolóhelyek hiánya. Reggelente az iskolák környékén próbáljuk a gépkocsiforgalmat irányítani, hogy minden gyermek biztonságban eljuthasson az óvodába, iskolába. Gondot jelent, s ezt a lakók rendszeresen jelzik, a nagyáruházak környékén kéregető személyek vannak, illetve a város különböző helyein sokszor alkoholt fogyasztó hajléktalanok jelennek meg. Szintén gyakori panasz, hogy a szeméttárolók környékén nem a megfelelő helyre hordják, teszik a hulladékot, illetve olyan szemét is odakerül, aminek ott nincs keresnivalója. Ilyen esetekben is igyekszünk a helyszínen megoldást találni, s azokat, akik nem tartják be a törvényes elírásokat, figyelmeztetni, tájékoztatni. Amennyiben, a mi feladatkörünket meghaladó kérdéssel állunk szemben, értesítjük a rendőröket vagy azokat, akik illetékesek. Mi lehetőségeink, és a törvény által megszabott keretek között próbálunk mindent megtenni a közbiztonság érdekébe. A helyi rendőrségnél, de a marosvásárhelyi rendőrségnél eltöltött idő alatt tapasztaltak alapján is elmondhatom, hogy Marosvásárhely egy biztonságos város, s mi igyekszünk még inkább azzá tenni.

A Bretfeleant váltó kinevezett igazgató



Ioan Damaschin a helyi rendőrségnek egyelőre csak kinevezett igazgatója. A bukaresti rendőrakadémián végzett, huszonhat évig dolgozott a megyei rendőr-főkapitányságon, majd tíz évig vezette a marosvásárhelyi rendőrkapitányságot. Nyugdíjazása után, tizenöt hónapja került a helyi rendőrséghez, helyettesi beosztásban. A jelenleg kinevezéssel betöltött igazgatói állásra versenyvizsgát is szerveznek az elkövetkező időszakban. Damaschin elődje, s jelenlegi helyettese, Valentin Bretfelean tizennyolc évet dolgozott a Román Hírszerező Szolgálatnál (SRI), 2008-ban került a helyi rendőrséghez, ahol pár hónapig helyettesként dolgozott, majd tavaly december 31-éig ő vezette a marosvásárhelyi városházához tartozó helyi rendőrséget. A nevéhez fűződik a civil jogvédők által felszerelt kétnyelvű utcanévtáblák leszereltetésének és a óriási pénzbírságok kilátásba helyezésének ügye kapcsán kirobbant botrány, amikor az RMDSZ-es tanácsosok lemondásra szólították fel, és arra kérték, hogy a város vezetősége vizsgálja meg munkáját, illetve értékelje azt.