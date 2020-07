Van, akit már megbírságoltak a szájmaszk hiánya vagy nem rendeltetésszerű használata miatt

Habár a szájmaszk viselése kötelező a vészhelyzet idején Romániában, a vidéki településeken, illetve a városokban is számos kisebb boltba sokan lépnek be maszk nélkül, a büntetést is megkockáztatva ezáltal. Hargita megyében egy nap leforgása alatt szinte háromszor több pénzbírságot róttak ki az egészségügyi intézkedések megszegése miatt, mint Maros megyében.