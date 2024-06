Változások jönnek a hulladékok elszállítása terén Gyergyóalfaluban

Új korszak kezdődik a gyergyóalfalvi hulladékgazdálkodásban. Ez első lépésként az újrahasznosítható hulladékok összegyűjtésénél és elszállításának rendjében mutatkozik meg – havonta egyszer viszik majd el ezeket a kapuk elől. Ugyanígy történik ez más gyergyószéki településeken is.

A környezetőrség mérése szerint ez az arány még jobb, 50–60 százalék közötti volt. Ez magasan kiemelkedő megyeszinten – ismertette Bege László alpolgármester.

Sok munka volt azzal, hogy a lakossággal megértessék, miért fontos szelektíven gyűjteni a műanyagpalackokat, üveget és hasonlókat. Az 5 éven át működő rendszernek viszont meglett az eredménye, hiszen például az üdülőzónából is eltűntek az addigi szeméthegyek azáltal, hogy az ottani kapuk elől is elvitte a szemetet a szolgáltató. Ez pedig a medvelátogatások számát is lecsökkentette.

Most újabb változás jön

Két fontos tényező határozza meg, hogy átalakul Gyergyóalfalu községben – és egyébként Gyergyószék több más településén is – a hulladékgazdálkodási rend. Az egyik a műanyagpalackokra, alumínium sörös- és üdítős dobozokra és hasonlókra vonatkozó 50 banis betétdíj bevezetése. Ennek hatására a korábbinak a 20 százalékára csökkent a kapuk elé kitett szelektív hulladék mennyisége. A másik pedig a gyergyóremetei hulladékkezelő központ elindulása.