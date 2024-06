Választási kiértékelő Háromszéken: az erdélyi magyarok megértették a választás tétjét

Nem csak a városvezetői tisztségek mindegyikét nyerte meg, hanem kétharmados többséget is szerzett a helyi önkormányzatokban az RMDSZ – jelentette be Tamás Sándor, a szövetség háromszéki szervezetének elnöke a hétfői választási kiértékelőn, amelyet Antal Árpád újraválasztott polgármester társaságában tartott Sepsiszentgyörgyön. Kiderült továbbá, hogy a megyei önkormányzatban más magyar párt nem kapott helyet, míg a sepsiszentgyörgyi helyi tanácsból a román képviselet szorult ki.

Az erdővidéki Bardoc településén két helyi tanácsosa lesz az AUR-nak, Kökösön 10 százalékos támogatottsággal rendelkeznek, és nagy valószínűséggel Előpatakon is képviseletet szereznek a képviselő-testületben.

mind a négy településen garantált a tanácsbeli kétharmados többség is.

a románok pártszövetsége nem jutott be a tanácsba, az EMSZ-nek pedig kevesebb képviselője lesz idéntől, mint az előző mandátumban.

Sepsiszentgyörgyön az Antal Árpád ellen az MPE színeiben induló Erőss Bulcsútól kért több szerénységet Tamás Sándor a kampány kezdetekor, most erre utalva kiemelte: az ellenzéki jelölt még úgy is kevés szavazatot kapott, hogy azok is beálltak mögé, akik korábban az RMDSZ-t választották.

Baróton Benedek Huszár János kétharmaddal nyert függetlenül induló ellenfelével, Derzsi-Ráduly Kázmérral szemben. Kovásznát a megyetanács-elnök korábban a „béke szigetének” hívta, és nemhiába, Gyerő József egy nyugodt kampány után az élen végzett, itt az RMDSZ-es képviselők vélhetően kicsivel többen lesznek jelen a tanácsban, mint az elmúlt négy évben.

Megyei szinten az ellenzéki magyarok, helyi szinten a románok estek ki a tanácsból

A megyetanács-elnök közölte ugyanakkor: az EMSZ és az MPE képviselői nem fognak bejutni a megyei önkormányzatba. Helyüket vélhetően egy RMDSZ-es, és két PSD-s, illetve PNL-s képviselő fogja átvenni.

A két konkurens magyar párt megyei szereplését tekintve kiemelte: