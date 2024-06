Az eddiginél több polgármestere lesz az RMDSZ-nek Háromszéken, nem rúgott labdába az EMSZ és az MPE

Már az előzetes eredmények alapján is tudható, hogy azokon a településeken, ahol az RMDSZ polgármesterjelöltjének ellenfele volt, merre dől a mérleg nyelve: a szövetség négy településen, Illyefalván, Baconban, Bölönben és Előpatakon veszített pozíciót, és ugyanannyi új polgármestert nyert a részeredmények szerint.

Illyefalván nagyon kérdéses volt a választási verseny kimenetele, erős mozgósítás volt és megyei szinten rekordszintű 70 százalékot meghaladó részvételi arány, végül Fodor Imre jelenlegi RMDSZ-es polgármester ellenében a független Benkő Árpád Jenő arathatta le a babérokat.

Baconban távozik tisztségéből Simon András, nagy fölénnyel kihívója, a független Nagy István nyert. Bölönben a Pro Europa pártját képviselő Alexandru Racovita és Ferencz Zoltán eddigi ügyvivő polgármester szoros küzdelme a román roma jelölt javára dőlt el.

Előpatakon ugyan nem lesz többé RMDSZ-es polgármester, de ez azért kevésbé fájdalmas veszteség, mert ott nem is indított jelöltet a szövetség: mivel ott 5 százalék alatti a magyar lakosság aránya – egy jelentős számban románok és romák által lakott településről van szó. Itt végül a PNL színeiben Dima Mihály nyert.

Csernátonban Mágori István a jelenlegi elöljáró, a független Rákosi Árpád helyére lép, Nagyborosnyón a PSD-s Ilie Nicolaet váltja az RMDSZ-es Kanyó Antal, Ozsdolán ezután RMDSZ-t képviseli az eddigi független polgármester Pénzes Ágoston, mint ahogy Baróton is a most újrázó Benedek Huszár János. Ő 2020-ban még függetlenként indult, de 2023-ban csatlakozott a szövetséghez.

Kézdivásárhelyen nem volt kérdéses Bokor Tibor győzelme, viszont beszédes az 75-25 százalékos arány, amennyivel nyert az EMSZ és a román pártok által támogatott Imre Csaba ellen.

Végül Gidófalván is új vezetője van a községnek, de ott nem volt kérdéses a párthovatartozás, Jancsó Ernő eddigi polgármester nem is indult, így Porzsolt Levente egyedüli jelöltként nyert és továbbra is az RMDSZ-t erősíti.