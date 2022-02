Úzvölgye után Székelyudvarhely? A nacionalista egyesületet zavarja a székely himnusz szerzőjének szobra

Kitartanak a szoborállítás mellett • Fotó: Bíró Edit

Jelenteni fogják a hatóságoknak, ugyanakkor Székelyudvarhelyre is eljönnek, hogy megakadályozzák a helyi születésű Csanády György, a székely himnusz szerzője mellszobrának kiállítását – jelentette be Facebook-oldalán Mihail Tîrnoveanu, a román nacionalista Nemzet Útja (Calea Neamului) egyesület vezetője, aki nem ismeretlen számunkra, hiszen az úzvölgyi katonatemetőben is több nacionalista megmozdulást szervezett. Úgy gondolja, elfogadhatatlan, hogy míg a „nagy románoknak” nem lehet szobrot emelni az országban, addig ez megtörténhet a szerinte – a Horthy-korszakban, a Magyar Rádió főmunkatársaként – románellenes propagandát terjesztő szerző esetében.

Új helyszín

Noha legutóbb arról számoltunk be, hogy sokszori helyszínváltoztatás után a székelyudvarhelyi Sétatéren fogják felállítani Csanády György szobrát, végül mégis módosítottak ezen: a belvárosi református temetőben – ahol maga a szerző is nyugszik – találtak megfelelő területet – magyarázta Bíró Edit. Mint mondta, ezzel már a polgármesteri hivatal vezetői és a köztéri alkotásokat véleményező szakbizottság is egyetért. Utóbbiról a szintén jelenlévő Pálfi Kinga alpolgármester, a szaktestület elnöke is biztosított mindenkit: nem csak támogatják az elképzelést, de együttműködnek az egyházzal. Hangsúlyozta, abban egyetértés volt mindig, hogy emléket kell állítani Csanádynak, mindössze ennek mikéntjéről folyt szakmai vita.

Az új helyszín már csak azért is előnyös, mert könnyebb lesz a magyar identitást is erősítő méltó emlékhely létrehozásához szükséges engedélyek beszerzése

– mondta Bíró Edit. Arról is beszélt, hogy a szobor megformálása megtörtént, ám azt még ki kell önteni. A szükséges pénz – mintegy 38 ezer lej – egyébként közösségi adományozásokból gyűlt össze. A szobor leleplezésének pontos időpontját nem tudta megmutatni, hiszen azt szeretné, ha azon a himnusz szerzőjének Budapesten élő leszármazottjai is jelen lehetnének. Utóbbi még szervezés alatt áll. A leszármazottak egyébként nagyon örülnek a szoborállításnak – jegyezte meg a kezdeményező.