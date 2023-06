Új szabadtéri bemutatóra készül a sepsiszentgyörgyi M Studio

A zenét Alexandru Suciu jegyzi, előadják Bajkó László, Balázs Judith, Chirițescu György, Deák Zoltán, Gáll Katalin, Nagy Eszter, Polgár Emília, Szekrényes László és Veres Nagy Attila.

A társulat június 19-én a krajovai Marin Sorescu Színházban mutatta be az Arcadie Rusu koreográfiájában készült A lecke című előadást a Román Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Kedden ugyanott a Ioana Marchidan koreográfiájában készült Are we human or are we dancers? produkciót mutatják be 17 órától.