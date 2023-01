Kézre kerültek a tettesek: két fiatal zúzta össze a szabadtéri kiállítást

korábban írtuk Törtek-zúztak a szabadtéri tárlaton, egy alkotás sem maradt épen Egyeseknek nem tetszett a művészet Székelyudvarhelyen. Feljelentést tett a rendőrségen a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, miután néhány napja ismeretlenek teljesen összetörték a Sétatéren kialakított szabadtéri tárlatuk alkotásait.

Az igazgató arra is kitért, hogy bűncselekményről lévén szó, az ő szerepük a nyomozás segítése volt, így át is adták a begyűjtött bizonyítékokat az állami rendőröknek. Ezeknek köszönhetően sikerült beazonosítani az elkövetőket. Az ügyben nagy segítséget jelentettek a térfigyelő kamerák felvételei, ezért is tartja fontosnak László a rendszer bővítését. Szerinte