Törtek-zúztak a szabadtéri tárlaton, egy alkotás sem maradt épen

Egyeseknek nem tetszett a művészet Székelyudvarhelyen. Feljelentést tett a rendőrségen a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont (HMHF), miután néhány napja ismeretlenek teljesen összetörték a székelyudvarhelyi Sétatéren kialakított szabadtéri, hagyományőrzésről szóló tárlatuk alkotásait. Bíznak benne, hogy kézre kerülnek az elkövetők, akiket a kár megtérítése mellett közösségi munkára is köteleznének.

Először december folyamán jelezték intézményüknek, hogy rongálás történt a helyszínen, akkor ki is kellett cseréljenek több fényképet. Végül azonban az év elején jött a rossz(abb) hír, hogy

„Szeretném kihangsúlyozni, hogy maximálisan mellettünk áll az ügyben a helyi rendőrség. Tanácsukra feljelentést is tettünk az állami rendőrségen, ahol szintén segítőkészen fogadtak” – fogalmazott Bartalis Izabella. Mint mondta, már zajlik a nyomozás a tettesek kézre kerítése érdekében.

– fogalmazott a HMHF vezetője, kiemelve, hogy kulturális értékek ellen elkövetett bűncselekményről van szó, ami a teljes közösséget érint. Az eszmei mellett ugyanakkor az anyagi kár is jelentős, hiszen több mint 5 ezer lejről van szó.

nemcsak az anyagi kár megtérítését kérik, hanem azt is, hogy közösségi munkát végezzenek az elkövetők.

A menedzser hozzátette, korábban is volt hasonló negatív tapasztalatuk: akkor a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum kerítésén elhelyezett alkotásokat rongálták meg ismeretlenek. Akkor is tettek rendőrségi feljelentést, ám sajnos nem kerültek meg a tettesek. Remélik, hogy most másképp lesz. Bartalis Izabella hangsúlyozta, hogy