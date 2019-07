Tusványos: a MOGYE ügye politikai kérdés

• Fotó: Beliczay László

Zakariás Zoltán EMNP-s megyei önkormányzati képviselő, a beszélgetés moderátora szerint a MOGYE ügy politikai kérdés. „Amikor megalapítottuk 1990-ben a marosvásárhelyi magyar diákszövetséget, tudtuk, hogy a MOGYE kérdése, ami egy nagyon nehéz örökség volt, mert ’89-ben csak 16-an jutottak be a magyar tagozatra. Egyértelmű volt ’89 előtt, hogy tudatos leépítése folyik az orvosi és fogorvosi karnak. A gyógyszerészetinél még nyilvánvalóbb volt, hiszen ott már négy éve nem volt felvételi, de szerencsére '90-ben sikerült a még ott maradt struktúrával újra beindítani a gyószerészképzést. Tehát politikai kérdés volt akkor is, és ma is az, és egyértelműen politikai eszközökkel kell megoldani.

Vass Levente, RMDSZ parlamenti képviselő rámutatott, már 2010-ben megvolt az első politikai nekifutamodás ebben a témában, és ma is megvan a politikai szándék, az RMDSZ újra elsőszámú napirendi pontként kezeli. Hozzátette:

azt fogják támogatni amit a magyar oktatók kérnek.

Ha lehetett angol fakultást létrehozni, akkor lehessen magyart is. Azt is kifejtette, hogy nem értett egyet azzal, hogy 2012-ben és utána még egy periódusban belevitték a csapdába a magyar oktatókat. „És ezt a politikum tette. Az az RMDSZ, aki ma teljesen korrektül, tisztességesen és 2010-11-ben is korrektül állt a dolgokhoz. De 2014-ben ott hagytak három egyetemi professzort tárgyalni a belügyminiszterrel, a kormányfővel, a szenátus elnökével, a leendő képviselővel és meg is veregették a vállukat, hogy próbáljátok jobban csinálni. Elmúlt, rég volt, jöttek a választások decemberben, nehéz helyzetben volt az RMDSZ, főleg, hogy a régi arcokkal ment, és ezért hibázott. Ezt el kell ismerni és a magyar egyetemi oktatókat nem kell támadni.

Mert lehet, hogy hibáznak azzal, hogy nem mennek vissza a szenátusba, de Marosvásárhelyen tudom, hogy milyen, amikor folyamatosan ütik a fejedet. Folyamatosan kéred, ami megillet téged és nem kapod meg.

Elhangzott, 140 magyar diák van az orvosi szakon, a magyar diákok beiskolázási száma jó. Megfelelő számú rezidens is van: több mint négyszáz magyar rezidens van Marosvásárhelyen.

Nagy Előd elmondta, sajnos semmiféle reflexió nem történt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azon javaslatára, hogy Magyarország anyagilag is támogatná a MOGYE-n zajló magyar képzéseket. Ebből az látszik, hogy az egyetem egy olyan nemzetköziesítést akar megvalósítani, amelyben a magyar nyelvű képzésnek maximum csak a kirakatban van a helye.