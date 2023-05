Túra a Himaláján az önismeret felé – fejben is ott kell lenni

„Egy füzetet is mutatott, amelybe Erőss Zsolt hegymászó és más magyar túrázok is írtak, így mi sem hagytuk ki, nagyon szimpatikus volt a boltos”– osztotta meg.

„Ilyen magasságban még nem jártam, és mivel 3500–4000 méterrel a tengerszint fölött a szervezet kezd másképp viselkedni, ezért kihívásnak tartottam, kezdetnek pedig nem akartam nagyobb célt kitűzni” – magyarázta Róbert. És mivel amit elhatároz, azt meg is teszi, ezért elkezdett felkészülni a nem mindennapi túrázásra: tudatosan terhelte magát. Végül némi keresgélés után a bukaresti Green Adventure csapatát választotta, és velük vágott neki az útnak 2023. április 11-én. A felszerelés összeállításánál kikérte tapasztalt túrázók véleményét is, akik jártasak voltak a nepáli hegyekben.

Luklában találkoztak Bishnu Bhatta túravezetőjükkel. És innen kezdődik a gyaloglás, a trekking.

Kimozdulni a komfortzónánkból



Róbert úgy fogalmazott, hogy a túra alatt az ember kimozdul a komfortzónájából, neki is kihívás volt. „A tűrőképesség határáig hajtva jön ki az emberből, hogy milyen is valójában: feladja vagy kitart. Az embernek fáradtan is jó döntést kell hoznia” – mondta. A túra alatt van egy útvonal, hogy mikor melyik településre kell elérni, hol szállnak meg éjszakára; napi 2–3 liter folyadékot is meg kell inni. Érdekességként megtudtuk, hogy a településeken van wifi-elérés, érdemes Nepálban beszerezni egy telefonkártyát, ami lényegesen olcsóbb, mint a roaming.