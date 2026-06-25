Tüntetéssel indul a nyár a szakszervezetis pedagógusoknak

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Fotó: Alex Micsik/Agerpres
A parlament épülete előtt tiltakoznak a tanügyi szakszervezetek a 141-es törvény megszorító intézkedései és a közalkalmazotti bértörvény tervezetének előírásai miatt.
A demonstráción a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetség, a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség tagjai vesznek részt – számol be az Agerpres.
A vuvuzelákkal felszerelt tiltakozók
A Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség elnöke, Marius Nistor az Antena 3 hírtelevíziónak elmondta, hogy a pedagógusok állampolgári törvényjavaslatot nyújtanak be a parlamentbe. Ebben azt kérik a törvényhozóktól, politikai hovatartozástól függetlenül, hogy
A szakszervezeti vezető szerint ősztől erősödhetnek a tiltakozó akciók, ha a jelenlegi vagy a következő kormány a parlament elé terjeszti a közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet szerinte a munkaügyi minisztérium „törvénytelenül” bocsátott közvitára.
Arra hivatkozott, hogy az ügyvivő kormánynak és ügyvivő miniszternek nem volt joga ilyen jogszabályjavaslatot kezdeményezni. Úgy vélekedett, hogy
A szakszervezetek egyebek mellett az osztálylétszámok csökkentését, a korábbi kötelező heti óraszámokhoz való visszatérést, a hátrányos helyzetű térségekben tanító pedagógusok támogatását és a pluszórák óradíjának „helyes kiszámítását” kérik.
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