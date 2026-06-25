Tüntetéssel indul a nyár a szakszervezetis pedagógusoknak

A parlament épülete előtt tiltakoznak a tanügyi szakszervezetek a 141-es törvény megszorító intézkedései és a közalkalmazotti bértörvény tervezetének előírásai miatt.

Székelyhon 2026. június 25., 12:232026. június 25., 12:23

A demonstráción a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetség, a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség tagjai vesznek részt – számol be az Agerpres. Hirdetés A vuvuzelákkal felszerelt tiltakozók

„Hivatástudattal nem lehet jóllakni!”, „Tisztességes óradíjat!” és „Kisebb létszámú osztályok – jobb oktatás” feliratú táblákat tartanak a magasba.

A Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség elnöke, Marius Nistor az Antena 3 hírtelevíziónak elmondta, hogy a pedagógusok állampolgári törvényjavaslatot nyújtanak be a parlamentbe. Ebben azt kérik a törvényhozóktól, politikai hovatartozástól függetlenül, hogy

helyezzék hatályon kívül a parlamenti felelősségvállalással elfogadott 141-es törvény rendelkezéseit.

A szakszervezeti vezető szerint ősztől erősödhetnek a tiltakozó akciók, ha a jelenlegi vagy a következő kormány a parlament elé terjeszti a közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet szerinte a munkaügyi minisztérium „törvénytelenül” bocsátott közvitára. Arra hivatkozott, hogy az ügyvivő kormánynak és ügyvivő miniszternek nem volt joga ilyen jogszabályjavaslatot kezdeményezni. Úgy vélekedett, hogy

a tervezet nem szünteti meg, hanem tovább mélyíti a közszféra béraránytalanságait.