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Tüntetéssel indul a nyár a szakszervezetis pedagógusoknak

Képünk illusztráció • Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Képünk illusztráció

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

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A parlament épülete előtt tiltakoznak a tanügyi szakszervezetek a 141-es törvény megszorító intézkedései és a közalkalmazotti bértörvény tervezetének előírásai miatt.

Székelyhon

2026. június 25., 12:232026. június 25., 12:23

A demonstráción a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetség, a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség tagjai vesznek részt – számol be az Agerpres.

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A vuvuzelákkal felszerelt tiltakozók

„Hivatástudattal nem lehet jóllakni!”, „Tisztességes óradíjat!” és „Kisebb létszámú osztályok – jobb oktatás” feliratú táblákat tartanak a magasba.

A Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség elnöke, Marius Nistor az Antena 3 hírtelevíziónak elmondta, hogy a pedagógusok állampolgári törvényjavaslatot nyújtanak be a parlamentbe. Ebben azt kérik a törvényhozóktól, politikai hovatartozástól függetlenül, hogy

helyezzék hatályon kívül a parlamenti felelősségvállalással elfogadott 141-es törvény rendelkezéseit.

A szakszervezeti vezető szerint ősztől erősödhetnek a tiltakozó akciók, ha a jelenlegi vagy a következő kormány a parlament elé terjeszti a közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet szerinte a munkaügyi minisztérium „törvénytelenül” bocsátott közvitára.

Arra hivatkozott, hogy az ügyvivő kormánynak és ügyvivő miniszternek nem volt joga ilyen jogszabályjavaslatot kezdeményezni. Úgy vélekedett, hogy

a tervezet nem szünteti meg, hanem tovább mélyíti a közszféra béraránytalanságait.

A szakszervezetek egyebek mellett az osztálylétszámok csökkentését, a korábbi kötelező heti óraszámokhoz való visszatérést, a hátrányos helyzetű térségekben tanító pedagógusok támogatását és a pluszórák óradíjának „helyes kiszámítását” kérik.

A követelések között szerepel az is, hogy a nemzetközi tantárgyversenyeken érmet szerző középiskolások a romániai alapképzésük ideje alatt megőrizhessék kiválósági ösztöndíjukat.

Belföld Oktatás
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