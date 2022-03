Túl nagy falatnak bizonyult a Hargita hegység rendezési terve

A 2012-ben elkezdett folyamat egyeztetések és engedélyezési eljárások sorozatát követően célegyenesbe került, a terv el is készült, hivatalossá azonban nem válhat, azaz, a Hargita hegységet átfogó övezeti rendezési terv (PUZ) nem lesz belőle.

Tavaly nyáron a Hargita Megyei Tanács közös megegyezéssel szerződést is bontott a megbízott tervezőirodával.

A Madarasi Hargita területeit illetően több kifogást is megfogalmaztak

„Ezért 2021-ben Hargita Megye Tanácsa javaslatára, közös megegyezés alapján bontottuk fel a szerződést a Vallum Kft-vel” – tette hozzá. Borboly azt mondta, a megyei tanács részéről tudomásul veszik a helyi döntéseket. Úgy látja, ilyen elképzelésre, mint ez, nincs példa az országban, viszont a jogszabályokon is változtatni kell, mert ezek is komoly akadályokat gördítettek a rendezési terv útjába. A végső környezetvédelmi beleegyezést sem kapták meg erre, mert a fent említett okok miatt nem teljesültek az előírt feltételek – magyarázta az elnök.

a terv sok hasznot hozott más területeken is, a víz- és villanyhálózatok, utak, kerékpáros és gyalogos útvonalak kialakításában, illetve a hulladékgazdálkodásban.

Egy másik ok a bonyolult a procedúra, mert hiába, hogy ez egy mesterterv jellegű projekt, minden tulajdonosnak bele kell egyeznie, mivel nem általános rendezési tervről (PUG) van szó, hanem övezeti rendezési tervről (PUZ)

„Mindenképp előrelépés, hogy eljutottunk idáig, de azt is be kell látnunk, hogy egy kicsit meghalad mindenkit ez a lépték, nehéz átfogni és adminisztrálni is” – összegzett.

Másképp látják a helyzetet

A tervezett fejlesztési elképzelésekkel egyet nem értők között van a Madarasi Hargitán jelentős területekkel rendelkező kápolnásfalusi közbirtokosság is. 2015-ig egy más közbirtokossági elnök volt, addig a tagság nem is hallott az elképzelésekről, miután ő lett az elnök, találkozókon vett részt, és értesült a részletekről – elevenítette fel az előzményeket Both Lajos, a közbirtokosság elnöke. Mint elmondta,