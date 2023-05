Továbbra sem rózsás a csíkszeredai strandok helyzete

Csíkszereda három strandjából mindössze egy működik, ezért arra kérdeztünk rá a városházán, hogy milyen terveik vannak a Szeredai-fürdővel és a Jégpálya lakótelepi (volt IPIC) stranddal. Az önkormányzat a zsögödi strandot ugyanis 2027-ig haszonbérbe adta, annak működtetője pedig szombaton meg is nyitotta a strandolni vágyók előtt.

„Több alkalommal nyújtottuk be a dokumentációt a műemlékvédelmi bizottsághoz Brassóban, azonban nem fogadták el, ezért igyekszik a tervező újratervezni, hogy ismét a bizottság asztalára kerülhessen” – magyarázta az alpolgármester. Hozzátette,

keresik a társfinanszírozási lehetőségeket is, mivel ennél a beruházásnál megközelítőleg 5 millió eurós befektetésre volna szükség.

A Szeredai-fürdővel kapcsolatban megtudtuk, hogy annak felújítására a későbbiekben próbálnak megoldást találni, egyelőre marad a lepusztultság. 2017 óta nem üzemel, azóta benőtte a gaz, tönkrementek a medencék, néhány éve arról is beszámoltunk, hogy egy rókacsalád vette birtokába a fürdőt .

A Jégpálya lakótelepi strandot egyébként a Csíki Csobbanó építése idején zárták be 2012-ben.

Már felszámoltak két medencét, alapot öntöttek, ugyanakkor a sportpálya és a kerékpárpálya is körvonalazódik Csíkszereda nyugati peremén, a leromlott Szeredai-fürdő egy részének átalakításával, ahol egy sport- és szabadidőparkot alakítanak ki.

A projekt részeként áprilisban fogtak hozzá a tervezett 1,2 kilométer hosszú aszfaltozott kerékpárút kiépítéséhez, továbbá időközben lebontották a helyszínen lévő romos, nem használható épületeket is. Az ide elképzelt sportközpont kialakítását is elkezdték.

sportpályákat (futball-, lábtenisz-, futó-, és terepbicikli-pályákat) alakítanak ki, játszótéri-és mászóelemeket helyeznek ki, épül egy kilátó, és a növényvilágot bemutató tanösvény is helyet kap a létesítményben.

Egy földtöltés segítségével a szélvédettségen is javítottunk. Továbbá internet-elérési pont is létesül, amely teljes mértékben lefedi a felújított övezetet” – sorolta a terveket Bors Béla. Hozzátette, a helyszínre térfigyelő kamerarendszert is felszerelnek.