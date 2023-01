Sport- és szabadidőparkká alakul a Szeredai-fürdő egy része

Már felszámoltak két medencét, alapot öntöttek, ugyanakkor a sportpálya és a kerékpárpálya is körvonalazódik Csíkszereda nyugati peremén, a leromlott Szeredai-fürdő egy részének átalakításával, ahol egy sport- és szabadidőparkot alakítanak ki európai uniós támogatással.

A földmunkákat végezte a kivitelező, már kialakították az első alapréteget, ami majd körbeveszi a sportpályát, a kilátót, illetve nemsokára látszik a kerékpárpálya alapja is. Az volt a cél, hogy a hidegek beállta előtt a kilátó alapozása, illetve az illemhelyek és kerékpártárolók betonalapja készüljön el. Ez meg is történt

Mint megtudtuk, ha nem lesz túl hideg, a munkálatok télen is folytatódnak, mert a kilátó szerkezetét fa- és fémelemekből kell összeállítani, így ennek más akadálya nem lehet.

A városháza számára nagy kérdés, hogy mi lesz az egykor szebb napokat látott fürdő megmaradt területének sorsa – a lehetséges fejlesztések érdekében külső partnerek bevonását, jelentkezését is várják.

Az alpolgármester elismerte, év végére óriási kontraszt lesz majd az új sportpark, illetve a romokban álló fürdő között, amelyet kerítés fog elválasztani, ha addig nem kezdődik el bármilyen helyreállítás ott is.

Egy krossz- és kerékpárpálya a bicikliseket szolgálja ki, az Olt közelében egy biodiverzitást bemutató tanösvényt terveznek, amely körbevezet a kerítés mentén, ott készül a már említett kilátó is.

A projekt második része az 1,2 kilométer hosszúságú aszfaltozott kerékpárút kialakítása, amely a Fürdő utca végétől a sportparkig vezet, az út jobb szélén, a meglévő járda helyén. Az átalakítás során a több éve bezárt és elhanyagolt strandon az egykori olimpiai méretű, és a szomszédságában lévő sekély vizű medencéket fel kellett számolni. Sportolási célokra egy kétsávos, rugalmas, műanyag felülettel burkolt futópályát készítenek, közepén gyepterülettel, amely labdajátékokra lesz alkalmas, de helyreállítják a lábteniszpályát, amely tollaslabdázásra is lehetőséget biztosít.

Biztosítva lesz a vezeték nélküli internet-elérhetőség, közvilágítás is készül, ugyanakkor térfigyelő kamerákat is felszerelnek, lesznek illemhelyek és biciklitárolók is.