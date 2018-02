Több mint egy hónapja működik a hibabejelentő telefonos alkalmazás, de nem sokan éltek a lehetőséggel

A bejelentések egy közös felületen jelennek meg. Itt követhető, hogy hol tart egy-egy eset rendezése • Fotó: Pethő Melánia

Okostelefonnal jelezhetik az észrevételt

Amint arról már beszámoltunk, a telefonos alkalmazást a Gyergyószentmiklós vagy a Gheorgheni szó beírásával lehet megtalálni az okostelefonokra szánt applikációk között. Jele a város címere, és a neve Gheorgheni City Report. Az alkalmazás segítségével bárki jelezheti a problémát, amivel a városban találkozik, és amelyet az önkormányzat, vagy valamelyik közszolgáltatást végző alegysége kell megoldjon. A bejelentőnek egy képet kell készítenie, és azt feltöltenie a telefonos alkalmazás által megjelölt helyre, a megjelenő várostérképen pedig be kell jelölje, hogy pontosan hol van a gond, és egy gombnyomással elküldheti a városháza illetékeseinek. Arra is van lehetőség, hogy a bejelentő rövid leírást adjon észrevételéről, és hozzáfűzze személyes meglátásait is.

Több kategóriába lehet besorolni a jelzett problémát, így meg lehet jelölni, hogy a távfűtéshez, közvilágításhoz, köztisztasághoz, víz- és csatornaszolgáltatáshoz, vagy éppen az utak állapotához kötődik az észlelt meghibásodás vagy megoldásra váró helyzet. Ugyancsak jelezni lehet olyan problémákat is, amelyek a helyi rendőrség hatáskörébe tartoznak. Azokban az esetekben, amikor valamely közszolgáltatást érintő alegység hatáskörébe tartozik egy adott feladat, az önkormányzat továbbítja a bejelentést az illetékeseknek.