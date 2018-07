Fordult a kocka: vissza kell fizetni a támogatások egy részét az APIA-nak

Hargita megyében több mint hétezer állattenyésztő gazdától kell összességében mintegy egymillió eurót, azaz több mint 4,5 millió lejt visszakérnie a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnek (APIA), az erre vonatkozó jegyzőkönyvekből már négyszázat ki is küldtek az érintetteknek. Arról, hogy mi a teendő a megkapott dokumentummal, a megyei APIA igazgatója tájékoztatott.

A visszafizetési jegyzőkönyv 14-ik pontjában van feltüntetve a visszafizetendő összeg és a számlaszám, ahová utalni kell • Fotó: Gábos Albin

Hibásan számolta ki az országos APIA az állattenyésztőknek folyósított támogatás mértékét, ezért történhetett meg, hogy Hargita megyében is több ezer gazdának kell bizonyos összegeket visszafizetnie a 2017-es támogatásból. Tulajdonképpen az történt, hogy nem pontos állatlétszám alapján számolták ki az egyedekre járó egyes támogatási formák értékét. Utánajártunk, hogy a visszafizetés esetében mi a gazdák feladata.

Felmerülő kérdések

Több gazda számára sem volt egyértelmű, hogy mi a teendő a napokban az APIA-tól kapott visszafizetési jegyzőkönyvekkel, ezért a megyei ügynökség vezetője tisztázta a legfontosabb tudnivalókat. Haschi András először is leszögezte, hiába próbálták megoldani, hogy a visszafizetendő összegeket az idei támogatási értékekből vonják le, ez nem volt megoldható, így kénytelenek voltak elindítani a visszaigénylési folyamatot – eddig több mint négyszáz gazdának küldték ki a visszafizetési jegyzőkönyveket. Azt is megtudtuk, hogy

Hargita megyében több mint hétezer állattenyésztő gazdától kell összességében mintegy egymillió eurót (több mint 4,5 millió lejt) visszakérniük, köztük van, aki 40 lejt, mások viszont akár több ezer lejt kénytelenek visszafizetni.



Az igazgató megjegyezte, Hargita megye az elsők között van, ahonnan a legtöbb állattenyésztési támogatást igényelték, a teljes átutalt értékhez képest pedig elenyésző az említett összeg. Ugyanakkor először a kisebb értékekre vonatkozó visszafizetési jegyzőkönyveket küldik ki, majd folyamatosan növekvő sorrendben, bízva abban, hogy azok a gazdák, akiknek a legnagyobb értékeket kell visszafizetniük, azt megtehetik majd az idei támogatási értékekből.

Mi a teendő?

Haschi András kiemelte, mivel az elmúlt napokban több gazda a kapott jegyzőkönyvvel az APIA-t, illetve az államkincstárat kereste fel, ezért érdemesnek tartotta felhívni a gazdák figyelmét arra, hogy ha figyelmesen elolvassák a jegyzőkönyvet, megtakaríthatnak maguknak egy fölösleges utat a két intézményhez.

HIRDETÉS

A kézhez kapott, négyoldalas visszafizetési jegyzőkönyvekben ugyanis a vonatkozó jogszabályok mellett a visszafizetendő összegek is fel vannak tüntetve, illetve a kincstári számok is, amire utalni kell azokat. Az utóbbiak az utolsó oldalon, a 14-ik pontban találhatók: elől a kincstári számok, utánuk zárójelben az azokra utalandó összegek. Sok esetben mindkét számra utalniuk kell a gazdáknak, de előfordulhat olyan eset is, hogy csak ez egyikre. Fontos ugyanakkor, hogy

a kijelölt összegeket a gazdák saját számlájukról, esetleg postán keresztül kell átutalják a kincstári számokra (tehát nem kell odavinniük), az utaláskor pedig fel kell tüntetniük a jegyzőkönyv iktatószámát, ami az első oldal bal felső felében kézzel van írva.

Az előzményekről

Mint arról márciusban beszámoltunk, az országos APIA november 16-án felmérte az informatikai rendszerében szereplő állatlétszámot, amely értelmében meghatározták a 2017-es támogatási értékeket az országos kiegészítő, illetve az összekapcsolt állattenyésztési támogatási formákra. Az akkori adatok szerint az összekapcsolt támogatásokkal élő fejőstehéntartók egyedenként 442 euróra, a bivalytenyésztők állatonként 187,6 euróra, a húsmarhatartók jószágonként 519,9 euróra, míg egy juh vagy kecskék után a gazdák 25 euróra számíthattak.

Az országos kiegészítő állattenyésztési támogatások esetében a szarvasmarhákra – amely juttatás legkevesebb három felnőtt állat esetén volt igényelhető – állatonként 88,6 eurót, a három tonnán felüli tejtermelés után tonnánként 22,1 eurót, míg a juh és kecskék esetében egyedenként 5,2 eurót szántak.