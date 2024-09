Tanárhiánnyal küzd az ország, sok a szakképzetlen pedagógus

A pedagógushiány nem csak az elszigetelt vidéki településekre jellemző, hanem városi iskolákban is tetten érhető: országszerte kémia-, fizika-, matematika-, informatika tanárokból van jóval kevesebb, de szaktantárgyakat tanító pedagógusokból sincsen elég országszerte. Maros megye sem lóg ki a sorból, sok esetben itt is szakképzetlen helyettesítők tartják az órákat. A probléma nem csak Romániára jellemző.

Elemzések szerint a következő tíz évben a jelenleg tanító szakemberek több mint fele nyugdíjba vonulhat, de az elmúlt évtizedben is évről-évre csökkent a pedagógusok száma az országban. „Van Maros megyében is jó néhány olyan iskola, ahol nincs elég szakképzett pedagógus, ezek főleg vidéki intézmények, de megkockáztatom, hogy városi iskolák is vannak ilyen helyzetben” – fejtette ki megkeresésünkre Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes.

Sok szakképzetlen önerőből elkezdi a képzést a szakmában

A nyáron minden tanórát és minden állást meghirdettek, ezeknek egy része elkelt a nyáron a címzetes pedagógusvizsga nyomán.