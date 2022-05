Szétzúzott méhkaptárakat, összetört gyümölcsfákat hagynak maguk mögött a medvék

Az utóbbi napokban rendszeresen betört egy bocsos anyamedve a Dénes házaspár Székelyderzs melletti méhészetébe: mostanra tizenhárom kaptárt rongáltak meg, továbbá a gyümölcsfákban is kárt tettek a nagyvadak. A gazdák már napi teendők elvégzése érdekében is félnek kimenni a helyszínre, úgy érzik, magukra maradtak.

A szétzúzott kaptárok mindegyike valamivel többet ér mint 800 lej, ha azok tartalmát is számításba vesszük. Mindezek mellett a gyümölcsfáit is rendszeresen összetörik a medvék, még a több drótos villanypásztor sem szab gátat a behatolókat. A nagyvadak rendszerint átugorják vagy elszakítják a feszültség alatt lévő drótokat.

Több szemtanú is elmondta, hogy egy anyamedve és két bocsa garázdálkodik. Az elején nem is akartunk az újsághoz fordulni, hiszen csak néhány kaptárt tettek tönkre, de így most már a helyzet tarthatatlan

„Olyan jól indult a szezon, hogy ritka, most látják-e, mire tudnánk termelni, mindent tönkretesznek a medvék” – fordult felénk Dénes Mária, a gazda felesége. Elmesélte, hogy férjével együtt kevés nyugdíjat kapnak, ezt próbálták kiegészíteni a méhészkedésből származó összegekkel. „Most kezdtem megszokni a méhekkel való munkát, így szívesen dolgoztam, erre megjelentek a medvék. Így most már nemcsak éjszaka, de nappal is félek kijönni a területre, még a veteményest sem tudom gondozni, hiszen attól tartok, hogy engem is megtámadnak a nagyvadak” – magyarázta.