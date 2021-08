Szeretnék megtudni, hogy mi történt az édesapával, aki 1944-ben esett hadifogságba

Máthé Mária édesapja egyetlen megmaradt fényképével • Fotó: Haáz Vince

– meséli a 82 éves asszony, aki azt is elmondta, hogy 7 évesen teljesen árván maradtak, őt a nagymamája nevelte fel, a húgát pedig a nagynénje. „Kaptunk valami hadinyugdíjat, de azt csak 16 évig adták” – teszi hozzá az asszony, aki a kárpótláson túl szeretné végre azt is megtudni, hogy mi történt az apjával.

„Nagyapámat 1944-ben otthonról elvitték. Akkor látta utoljára nagymamám. Anyám 5 éves volt, a húga egy éves. Alig telt el három év, a nagyanyám is meghalt” – írta a Székelyhonnak Zólyomi Miklós unokája, Máthé József.

Közel nyolc évtized után

Az unoka a 1990-es években ajánlott levelet küldött Pitești-re, a hadi archívumba, amelyben érdeklődött a nagyapja felől. Érdeklődött Galambodon is, ahol 1909-ben Zólyomi Miklós született. A nyugdíjhivatalban is kérdezősködött, az egyházi irattárakban is – de eredménytelenül.

A szomorú az, hogy 2020-ig nem tudtunk semmit nagyapámról. Annyit csak, hogy ’44-ben elvitték. De hogy hová, vagy mi lett vele, arról semmit sem tudtunk. Meghalt, megszökött, lelőtték?

– tette fel a kérdéseket Máthé József.

Tavaly történt egy előrelépés a nagyapa megtalálásának ügyében: hallották, hogy Magyarország 600 ezer fogoly névsorát kapta meg Oroszországtól. Interneten kereste és találta meg a nagyapa nevét. Mint mondja, nem volt nehéz, hiszen

egyedüli volt a névsorban Zólyomi Miklós.

A név mellett a többi adat is talált, a születési dátum és hely. Azonban az a hasáb, ahová a foglyok elhalálozási időpontját írták, az nála üresen maradt.

Sajnos nincs halotti bizonyítvány, nincs semmi arra vonatkozóan, hogy a fogságban halt meg. A kartonon írja az adatait, a nevét, a születési évet, a falut és megyét és azt is, hogy mikor esett fogságba. De arról, hogy aztán mi történt vele – tovább vitték vagy meghalt –, arról már semmi nincs

– magyarázza az unoka, hozzátéve, hogy így semmit nem tehetnek, édesanyja és annak húga nem igényelheti a kárpótlást.