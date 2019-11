Székelyföldön egyelőre nem rónak ki a bukarestihez hasonló környezetvédelmi illetéket

Lavinát indíthat el a következő években a bukaresti önkormányzat minap hozott döntése, amelynek értelmében két hónap múlva környezetvédelmi illetéket rónak ki a járművekre környezetvédelmi besorolásuk alapján, később pedig ki is tiltják ezeket a fővárosból. A bejelentés után egyes nagyvárosokban máris hasonló megoldások bevezetésén gondolkodnak, Székelyföldön azonban erre még várni kell.

a 15 évnél idősebb járművek zöme erősen környezetszennyező, ezáltal pedig a városok levegőjének romlása is egyre fokozottabbá válik.

A Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) adatai szerint az autópark elöregedése egyre nyilvánvalóbbá válik. Ezt bizonyítja az is, hogy a tavalyig forgalomba írt járművek közel fele, pontosabban 47 százaléka 15 évnél idősebb volt, pedig 2010-ben ez csak a járművek 26 százalékára volt igaz. A járművek további 44,5 százaléka 6 és 15 év közötti volt 2018 végén, és mindössze 8 százalékuk volt hat évnél fiatalabb, miközben 2008-ban ez az arány még jóval magasabb, 38 százalékos volt. Az APIA arra is rámutatott, hogy

A jóváhagyott tervezet értelmében a bukaresti önkormányzat úgynevezett oxigénilletéket vet ki az Euro 5-ös szabvány alatti gépkocsikra:

a non Euro, Euro 1 és Euro 2-es környezetvédelmi besorolású járművek után napi 15, míg az Euro 3-as és 4-esek után napi 5 lejt kell fizetni a Bukarestben való közlekedésért 2020. január elsejétől. A matricavásárlást elmulasztó sofőrökre 1500 és 2000 lej közötti bírság vár.

Miközben az Euro 4-es járművek 2021-től lesznek illetékkötelesek, az Euro 3 alatti járművek tulajdonosait már 2020 januárjától azzal is sújtják, hogy szennyező gépkocsijukkal egyáltalán nem hajthatnak be a városközpontban kialakított „levegőminőségi” övezetbe. Ezen túlmenően egy módosítás alapján ezeket az autókat néhány éven belül teljesen kitiltják a román fővárosból: a Non Euro, Euro 1-es és Euro 2-es besorolásúakat 2022-től, míg az Euro 3-asokat 2024-től száműzik Bukarestből.

A légszennyezettség csökkentése érdekében a fővárosi mintát valószínűleg más nagyvárosokban is alkalmazzák majd.

Kolozsvár alpolgármestere, Dan Tarcea például már arról beszélt a minap egy rádióinterjúban, hogy jó ötletnek tartja a fővárosi szigorítást, és a kincses városban is tárgyaltak már hasonló intézkedésekről, konkrétumok viszont egyelőre nincsenek. Noha a kisebb városokban is hosszú ideje problémát okoz a járművek számának jelentős növekedése, a bukarestihez hasonló intézkedést ezekben egyelőre nem terveznek, Székelyföldön legalábbis biztosan nem.

Székelyföldön még nem alkalmazzák

Székelyudvarhelyen ezidáig nem volt a fővárosihoz hasonló kezdeményezés, és egyelőre szándék sincs hasonlóra – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől. Mint mondta, ennek több oka is van, az egyik legfontosabb például az, hogy az ehhez szükséges infrastruktúra sem áll rendelkezésükre, hiszen terelőutak hiányában hiába tiltanák ki a szennyező járműveket a városközpontból, ha nem tudnának más alternatívát biztosítani számukra. Emellett

az oxigénilleték is számos kérdést vet fel a szóvivő szerint, hiszen nem egyértelmű, miként fogják a fővárosban ellenőrizni a más megyékből érkező járműveket.

Sepsiszentgyörgyön sem tervezik oxigénilleték kivetését, ehelyett más megoldásokkal csökkentenék a légszennyezettséget a városközpontban. Tóth Birtan Csaba alpolgármester elmondása szerint a parkolódíjak emelésében látják a megoldást, és évek óta folyamatosan növelik azt a területet, ahol díjat kell fizetni a parkolásért. „Elfogadtunk egy parkolási politikát, amikor pályázatot nyújtottunk be a Regionális Operatív Programban a közlekedés átszervezésére.

Abban is megfogalmaztuk, hogy a parkolási díjaknak a központban emelkedniük kell, a vállalásunk az volt, hogy 2020 végéig konkretizáljuk az előírásokat, így várhatóan a jövő évben derül ki, pontosan hol mennyivel emelkednek a díjak. Külön illeték kiszabását azonban nem tervezzük” – szögezte le az alpolgármester. Hozzátette, meglátása szerint Sepsiszentgyörgy méretéből adódóan náluk nem is lenne indokolt a fővárosihoz hasonló intézkedés, hiszen ott jóval nagyobb az autós forgalom. Meglátása szerint továbbá inkább a régi járművek behozatalát kellene korlátozni, hiszen

eléggé „humoros” az, hogy először engedélyezik a szennyező járművek forgalomba írását, utána azonban nem engedik, hogy tulajdonosaik közlekedjenek ezekkel.

Székelyudvarhelyhez és Sepsiszentgyörgyhöz hasonlóan Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson sem tervezik oxigénilleték bevezetését a közeljövőben. Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester elmondása szerint a hargitai megyeszékhelyen a közeljövőben biztosan nem fognak környezetszennyezési illetéket bevezetni, és nem is ebben látják a légszennyezettség csökkentésének megoldását. Az elöljáró sokkal eredményesebbnek tarja a közlekedés átszervezését az olyan zöld alternatívák fejlesztése és népszerűsítése által, mint a gyalogos-, a kerékpáros- és a tömegközlekedés. Ugyanakkor, ha már illetékekről van szó, Ráduly szerint a szennyező járművek adójának emelésével kellene inkább rávenni a lakosságot arra, hogy újabbra cseréljék régi járműveiket.

Marosvásárhely ugyan az előbbiekhez képest nagyvárosnak számít, mégsem gondolkodnak egyelőre ott sem környezetszennyezési illeték bevezetésén – árulta el megkeresésünkre Cosmin Blaga, a városháza szóvivője. Tudomása szerint eddig a képviselők közül senki sem nyújtott be hasonló kezdeményezést, és a választási időszak ideje alatt valószínűleg nem is fogják újabb illetékkel sújtani a marosvásárhelyieket.