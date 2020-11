Székelyföldi gyorsforgalmi utat szorgalmaz az RMDSZ

• Fotó: Kocsis B. János

Támogatják a Székelyföldet körbevévő autópályaterveket, folytatni kell Marosvásárhelytől Segesváron át Brassóig haladó autópályát, másrészt meg kell építeni a Brassótól Moldva irányába vezető, illetve a Marosvásárhely és Jászvásár közötti autópályákat – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Hozzátette,

a gyorsforgalmi útra azért van szükség, hogy Székelyföld minden részéről csatlakozni lehessen az autópályákra.

Kovászna megye közelében folyamatban van a vidombáki repülőtér építése, áthalad a megyén a Bákó–Brassó közötti autópálya, amelynek most zajlik a nyomvonal kialakítása, mutatott rá Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere kifejtette, „a harmadik nagy beruházás is nagyon fontos számunkra, hiszen infrastrukturális szempontból Székelyföld gerincét jelenti a Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda–Gyergyószentmiklós közötti útvonal, ahol gyorsforgalmi út építését szorgalmazzuk.”

Ezekkel az ügyekkel bízzák meg a parlamenti képviseletet, abban bíznak, hogy a következő négy évben nagyot lépnek előre ezen a területen.

Hargita megyében is kiemelt cél a székelyföldi gyorsforgalmi út kiépítése, hiszen a mobilitás mellett a régió gazdaságát is fejleszti, mutatott rá Tánczos Barna Hargita megyei szenátor, hangsúlyozva, hogy a költséghatékonyság mellett a térségre gyakorolt hatását és a szakmai érveket is figyelembe kell venni, hogy a tervek megvalósíthatók legyenek.

Miklós Zoltán háromszéki képviselőjelölt, a szépmezői ipari park vezetője szerint fontos, hogy ezeknek a nagy beruházásoknak a nyomvonalát úgy alakítsák, hogy a helyi vállalkozások fejlődését szolgálják.

Sokkal könnyebb úgy befektetőket hozni Székelyföldre, ha könnyen megközelíthető a térség

– nyomatékosította. Benedek Zakariás háromszéki képviselőjelölt, aki jelenleg a képviselőház infrastruktúra és szállításügyi bizottságának tagja, elmondta, hogy a mobilitás, környezetvédelem és a biztonságos közlekedés köré felépített regionális stratégiákra van szükség.