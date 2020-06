Száznál is több iskolában ellenőrizte a tanfelügyelőség az óvintézkedések betartását

Szellős elhelyezés. Kötelező a két méteres távolság és diákonként négy négyzetméternyi hely biztosítása • Fotó: Veres Nándor

Több mint ötezer diák vesz részt az elkövetkező hetekben a szigorú járványmegelőzési óvintézkedések betartásával zajló cikluszáró vizsgákon Hargita megyében. Többségük jelenleg is látogatja a tanintézeteket, ugyanis

zajlanak a felkészítők a nyolcadikosok jövő héten kezdődő országos képességfelmérő vizsgájára, valamint az azt követő héten zajló érettségire.

Az elmúlt időszakban a megyei tanfelügyelőség munkatársai is látogatást tettek az iskolákban, hogy a helyszínen bizonyosodjanak meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedéseknek. „Minden iskolát meglátogattunk és azt találtuk, hogy mindenütt megfelelnek azoknak az előírásoknak, amit egyrészt a tanügyminisztérium és az egészségügyi minisztérium közös rendelete előír, másrészt amit a józan ész diktál.

Arra kértük az összes iskola vezetőjét, hogy jelezzék azonnal, ha bármilyen problémájuk adódik, de ilyen jelzéseket nem kaptunk

– számolt be a helyszíni látogatások eredményéről Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője.

Megyeszerte 113 iskolában zajlanak felkészítők a képességfelmérő, illetve az érettségi vizsgára, ezek már mind rendelkeznek megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszerrel.

Az önkormányzatok túlnyomó többsége is kivette a részét a tanintézetek felkészítéséből, lehetőségeikhez mérten mindenhol segítették az iskolákat, hiszen a helyhatóságok erre a célra pénzt is kaptak – tájékoztatott a főtanfelügyelő.

Megérkezett a második maszkszállítmány

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség 284 ezer maszkot rendelt az oktatási minisztériumtól a diákok és a személyzet számára. Ebből a mennyiségből

142 ezer már a vizsgafelkészítők előtt megérkezett a megyébe, a szállítmány második részét pedig kedden szállították le.

A tanfelügyelőség korábban – amikor még nem volt biztos, hogy a szaktárca által biztosított maszkokat időben megkapja a tanfelügyelőség – szétosztott az iskoláknak 20 ezer maszkot abból a készletből, amit a magyar kormány küldött a megyébe. Ez két napra volt elegendő, de nem volt fennakadás az ellátásban, mert időben megérkezett az oktatási minisztérium első maszkszállítmánya is.

Az előírások értelmében a diákok és a személyzet naponta két maszkot kaphat a felkészítők és a vizsgák idején egyaránt.

A vizsgafelkészítőket illetően a főtanfelügyelő elmondta, előzetes felméréseik szerint

az érettségi előtt álló végzős diákoknak közel 100 százaléka, a nyolcadikosoknak pedig a 93 százaléka jelezte, hogy részt kíván venni ezeken.

„Én is voltam pár iskolában és azt tapasztaltam, hogy a gyerekek alig várták, hogy bemehessenek az iskolába még ilyen szigorú körülmények között is, és a pedagógusok részéről se merült fel, hogy ne vegyenek részt ezeken a felkészítőkön” – fogalmazott Demeter Levente. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a kéthetes felkészítő időszak alatt a tanfelügyelőség képviselői ismét végiglátogatják az iskolákat – egy részük esetében ez már meg is történt. „Ha ezen is minden rendben lesz, akkor én úgy gondolom, hogy a kisérettségin is száz százalékosan megfelelő lesz minden” – mondta a felkészülésről.

Betartandó előírások

Az oktatási, illetve egészségügyi minisztérium közös szabályozása értelmében a felkészítőkön, illetve a vizsgákon egyaránt ugyanazok az előírások érvényesek:

a kapuban megmérik a diákok és a személyzet testhőmérsékletét a megyei népegészségügyi igazgatóság által megbízott asszisztensek és orvosok, illetve védőmaszkot is kap mindenki,

majd az előre kijelölt pedagógusok az osztálytermekbe kísérik tanulókat, akik kötelezően két méter távolságra kell legyenek egymástól és mindegyiküknek legalább négy négyzetméternyi hely kell jusson. Ugyanakkor minden osztályban kell legyen kézfertőtlenítő.

Hargita megyében 5272 diák készül a cikluszáró vizsgákra, közülük 3110 a nyolcadik osztály végzősei számára megszervezett, hétfőn kezdődő országos képességfelmérőre, 2162 pedig az azt követő héten kezdődő érettségire.

Felkészültek a Maros megyei tanintézetek is

Maros megyében 4700 nyolcadikos tanuló iratkozott fel az országos képességfelmérő vizsgákra és négyezer diákra számítanak, akik az érettségire iratkoznak – tudtuk meg Illés Ildikótól. A Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes a Székelyhonnak elmondta:

június 2. és 12. között tartják az iskolaigazgatók számára a felkészítőket, illetve osztják ki a tanintézmények számára az egészségügyi minisztérium által előírt maszkokat, fertőtlenítőszereket.

„Létezik egy, a minisztérium által előírt procedúra, amely szerint meg kell rajzolni az útvonalat, ahol bemehetnek a tanulók az iskolába, illetve ahol távoznak, de a fertőtlenítővel átitatott lábtörlők használatától a maszkok kiosztásáig, a két méter távolság betartásáig, a szüneteknek más-más időpontban történő megszervezéséről és minden egyéb, idevágó fontos dologról tájékoztattuk az iskolák vezetőit” – számolt be Illés Ildikó.

A tanfelügyelőség munkatársai valamennyi iskolát végiglátogatták a napokban, ellenőrizték, hogy az előírásoknak megfelelően elvégezték-e azokban a biztonsági óvintézkedéseket.

„Mindenhol a szabályok szerint jártak el, sehol nem találtunk kihágást, szabálysértést” – tette hozzá a főtanfelügyelő helyettes.