Sokakban vált ki ellenérzést, ha lázmérőt tartanak a homlokukhoz

Egyre több olyan intézkedést vezetnek be országszerte, amellyel próbálják kiszűrni a tömegből a koronavírus-gyanús személyeket: ilyen például a közintézményekbe, nagyobb kereskedelmi központokba, szépségszalonokba, múzeumokba való belépéskor történő lázmérés. Sokakban azonban ez ellenérzést vált ki.

• Fotó: Haáz Vince

A vonatkozó jogszabály megadja a lehetőséget az egészségügyi minisztériumnak, illetve a belügyminisztériumnak arra, hogy közös rendelettel szabályozzák az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó intézkedéseket, így a közintézmények és a kereskedelmi egységek szűrést, egyfajta válogatást végezhetnek beléptetéskor, hogy ezáltal is megpróbálják kiszűrni az esetleges fertőzöttek találkozását másokkal.

A Hivatalos Közlöny május 16-i számában megjelent munkaügyi, valamint egészségügyi minisztériumok közös rendelete szerint kötelezik is a magán- és állami szektorban dolgozó alkalmazottakat arra, hogy minden munkahelyre való belépéskor lázat mérjenek. Sőt az alkalmazónak ki kell neveznie valakit az alkalmazottak közül, aki felel ezért a tevékenységért, az alkalmazottaknak pedig kötelezően be kell tartaniuk ezt az intézkedést – áll az előírásban. Egy másik rendeletben szabályozzák azt is, hogy

a közintézményekbe nem mehet be az, akinek a belépéskor 37,3 Celsius foknál magasabb a testhőmérséklete.

A múzeumokba és művészeti galériákba nem engedik be azokat, akik ellenszegülnek a lázuk megmérésének, de nem írja sehol, hogy milyen testhőmérséklet fölött nem engedik be őket. Továbbá időpontfoglaláskor is tájékoztatni kell a vendégeket arról, hogy a szépségszalonokba való belépéskor lázat mérnek, és 37,3 Celsius foknál alacsonyabbnak kell lennie a testhőmérsékletének ahhoz, hogy beengedjék a szalonba – áll a gazdasági és egészségügyi minisztérium május 16-án megjelent rendeletében.

A boltok esetében azonban nincs még hasonló minisztériumi rendelet, amely kötelező módon előírja az ügyfelek lázmérését. Természetesen az üzleteknek, éttermeknek és más gazdasági szereplőknek joguk van megtagadni az ügyfelek bejutását, illetve megkérni őket, hogy hagyják el a helyiséget az ügyfelek megválogatására vonatkozó joguk alapján, addig amíg ez nem ütközik törvény által szabályozott diszkriminációba.

Az említett rendeletekben foglalt szabályozások némelyike szigorú, mások kevésbé azok, vagy egyáltalán nem említenek referencia-hőmérsékletet.

Bán Endre marosvásárhelyi ügyvéd lapunk megkeresésére kifejtette, nagy viták vannak a jogászok között is ezen a téren: van, aki szerint a személyes adatok védelmét sértik a testhőmérséklet megmérésével. Mások úgy vélik, hogy jogilag azért lehet aggályos, mert ha véletlenül magasabb a testhőmérséklete a referenciaértéknél, akkor a körülötte lévők megbélyegezhetik azzal, hogy fertőzött lehet az illető.

Személyesen én azt gondolom, hogy a lázmérés nem sérti a személyes adatvédelemhez való jogot, amennyiben nincs rögzítve, lejegyezve más adatokkal együtt, de még jobb lenne, ha a lázmérést olyan körülmények között végeznék, ahol nincs lehetőség megbélyegzésre, ha éppen hőemelkedése van valakinek

– mondta az ügyvéd.