Sok önkormányzati képviselő nem tartja fontosnak, hogy beszámoljon a tevékenységéről

Nem tesznek eleget a törvény által megszabott kötelezettségeiknek a marosvásárhelyi és Maros megyei önkormányzati képviselők, akik közül jó páran elmulasztottak beszámolni tanácsosi tevékenységükről. Akadnak olyanok is, akik az elmúlt négy évben egyszer sem írtak tevékenységi beszámolót, de azért befutó helyet foglalnak el a következő jelöltlistán is.

Bár a legtöbben felszólalnak, javaslatokat fogalmaznak meg, mégsem számoknak be ezekről választóiknak • Fotó: Haáz Vince

A 2001-ből származó 215-ös számú törvény értelmében az önkormányzati képviselőknek évente legalább egy alkalommal számot kell adniuk tevékenységükről a választóknak. A jogszabály azonban nem határoz meg erre határidőt. Bár idén, rendhagyó módon meghosszabbították az önkormányzati képviselők mandátumát, ha minden a rendes kerékvágásban menne, már lejárt volna a tanácsosok négy éves megbízatása. Éppen ezért megnéztük, hogy

a marosvásárhelyi és a Maros megyei tanácsosok mennyire tartották fontosnak beszámolni eddigi tevékenységükről.

Felületes, részletes, kétnyelvű

A marosvásárhelyi városháza honlapján pontosan követhető, hogy ki mennyire tartotta fontosnak az önkormányzati képviselők közül, hogy eleget tegyen kötelezettségének.

Míg a vagyon- és az érdeknyilatkozat mindenki benyújtotta, a tanácsosi munkájáról, szakbizottsági javaslatairól, a felszólalásaikról már kevesebben számoltak be.

Az RMDSZ-es tanácsosok közül nem írt beszámolót a legutoljára a tanácsba bekerülő két képviselő, Bíró Csaba Szilveszter és Boros Gyula. A tavalyi hiányzik, de megvan a 2018-as évi beszámolója Magyary Elődnek, Makkai Gergelynek, Kovács Lajos Alpárnak, Mózes Leventének és Bakos Leventének. Ez utóbbi önkormányzati képviselő 2008 óta rendszeresen és olvasmányosan számol be tevékenységről. Vajda György 2019-re is eleget tett a törvényes kötelezettségeinek, igaz csak románul számolt be tanácsosi munkájáról. Csiki Zsolt érdekes megoldáshoz folyamodott: egyetlen beszámolót írt a 2016-2019-es években kifejtett tanácsosi munkájáról és csak az állam hivatalos nyelvén tette ezt közzé. Peti András az egyetlen olyan marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselő, akinek az elmúlt négy évben kétnyelvű tanácsosi beszámolója van.

Az alpolgármester is mulasztott

Az RMDSZ-es tanácsosok mellett a Szabad Emberek Pártjának önkormányzati képviselőinek is megvan az elmúlt évre szóló jelentése, a Tatár Lehelé részben kétnyelvű, a fejezetcímeket írta le magyarul is, míg a Pápai Lászlóé csak románul van, de példaként emelhető ki, mert annyira részletes és pontos.

A Szociáldemokrata pártot három tanácsos képviseli, egyikük Sergiu Papuc alpolgármester. Egyikük sem írt egyetlen évben sem tevékenységi beszámolót.

A liberális tanácsosok közül Theodora Benedek és Miculi Vasile írta le, idén is, hogy választott képviselőként hogyan mozdította elő a város és a közösség ügyét.