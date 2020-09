Rövidzárlatos konnektor miatt égett le az otthona

Székelysport.ro lett a Székelyhon sportja

Új köntösbe bújtattuk a kategóriát. Akik megszokták a régit, azok ezentúl is mindent megtalálnak. Akik pedig valami újra vágyakoznak, ők is találnak majd kedvükre valót. A legfontosabb, hogy be tudjuk mutatni Önöknek az új oldalunkat: ez a Székelysport.ro.