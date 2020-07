Rotary Club: nehéz a jövőbeli tervekről beszélni úgy, hogy jelenleg minden bizonytalan

Egyéves mandátuma lejártával leköszönt a székelyudvarhelyi Rotary Club elnöki tisztségéből Váradi János, helyét július elsejétől Tókos József tölti be. A székelyudvarhelyi szervezet ez alkalomból éves beszámolót tartott.

A tervezetthez képest másként alakult az év: a járványhelyzet miatt a heti személyes találkozók is elmaradtak a klubnál • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mindemellett a székelyudvarhelyi jótékonysági szervezet – négy másik romániai klubbal összefogásban – részt vett a Rotary Clubok belső pályázati kiírásán, a Global Grant-en is, ahol összességében 20 500 dollárt gyűjtöttek, amelyet a Rotary megduplázott. Az így befolyó összegből a székelyudvarhelyi kórháznak vásárolhattak egy nehéz-intubációs berendezést, valamint megrendeltek egy felfekvés-gátló intenzív terápiás ágyat. Az egészségügyi intézményt támogató három felsorolt projekt összértéke 53 ezer euró, matematikázott Kájoni János, a székelyudvarhelyi Rotary Club leköszönő titkára.

Egy-egy ultrahangkészülék került a kardiológiai és a belgyógyászati osztályra, valamint a fennmaradó pénzből egy betegfigyelő monitort is beszereztek,

Ellenben több ízben támogatták a székelyudvarhelyi kórházat: márciusban mintegy ötvenezer lej értékben vásároltak az intézménynek védőfelszereléseket, majd március 24-én két darab lélegeztető-gépet rendeltek meg, amelyeket ki is fizettek. Áprilisra azonban kiderült: a nemzetközi piacon kialakult hiány miatt a beszállító képtelen lesz időben eleget tenni a rendelésnek. A helyzet azonban úgy alakult, hogy ekkorra már világossá vált: a székelyudvarhelyi városi kórháznak más forrásokból és adományokból lesz elegendő lélegeztető-gépje, ezért a székelyudvarhelyi Rotary Clubbal egyeztetve a megelőlegezett összegből végül három másik berendezést vásároltak.

Megcsonkította az egyéves terv kivitelezését a koronavírus-járvány, ám így is több programot bonyolított le a székelyudvarhelyi Rotary Club: a különböző tanulmányutak mellett megrendezték a már hagyományos Szívek sétánya programot, átadták a Tapintható láthatatlan nevű kisplasztikát a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca sarkán, biztosították a Csibész Alapítvány által felkarolt gyermekek ingyenes fogászati ellátását, valamint száz számítógéppel támogatták a vidéki rászoruló gyermekeket és iskolákat. A vírusjárvány okán bevezetett szükségállapot miatt azonban elmaradt a tavaszi jótékonysági báljuk, illetve – mivel idén a tantárgyversenyeket sem tartották meg – a jó versenyeredményeket elért udvarhelyi diákokat sem állt módjuk támogatni.

Az elnökségi stafétát átvevő Tókos József elismerte:

nehéz a jövőbeli tervekről beszélni úgy, hogy jelenleg minden bizonytalan.

Ellenben mandátuma alatt kiemelt célja folytatni az eddig már hagyományosság vált programokat, illetve erősíteni a partnerséget más Rotary Clubokkal.

A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot.

Jövőre folytatódik a cserediák-program



Idén megszakadt a székelyudvarhelyi Rotary Club sokéves cserediákprogramja, a tavaly nyáron elutazott két udvarhelyi diáknak is korábban kellett hazatérni, illetve a Székelyudvarhelyen vendégeskedő két fiatal közül a tajvani diák is idő előtt hazautazott. A klubtagok azonban fontosnak tartották felhívni a figyelmet: amint lehetőség lesz rá, folytatódik a program. Mint ismeretes, a YEP-cserediák programban a Rotary küldő- és fogadószerepet is vállal: minden év nyarán két helybéli fiatal utazhat azon országok egyikébe, ahol Rotary szervezet működik, illetve két cserediák érkezik Székelyudvarhelyre.