Régiónként eltérnek a városfejlesztési stratégiák Székelyföldön, de az együttműködés közös ügy

„Elég intenzív együttélés van a város és a községek között, Sepsiszentgyörgy esetében sok ezerre tehető azoknak a száma, akik bejárnak a városba dolgozni, behozzák a gyerekeket óvodába, iskolába, ugyanakkor sokan költöznek ki a város körüli településekre is.

Kiemelte, hogy Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön is megalakultak a metropolisz-övezetek, amelyek arról szólnak, hogy a város és a községek közti köteléket kell megerősíteni. A polgármester ezt követően kitért arra, hogyan nyilvánul meg mindez az általa vezetett város és a környékbeli települések életében.

Az általunk létrehozott metropolisz-övezet Brassó megyétől Hargita megyéig tart, és csatlakozik majd a csíki metropolisz-övezethez. Ennek révén minimum Kököstől Udvarhelyszékig tudunk majd egy közös fejlesztési stratégiában gondolkodni, és meg vagyok arról győződve, hogy néhány éven belül lesznek ennek kézzelfogható eredményei elsősorban az infrastruktúra területén, de akár a gazdaság, turizmus, és oktatás területén is

Ezt követően a székelyudvarhelyi elöljáró is kitért a város és a hozzá kapcsolódó vidék kapcsolatáról, és a tervben lévő fejlesztésekről beszélt.

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, először arról számolt be, hogy nagy örömére szolgál, hogy a székelyföldi városok polgármesterei között kialakult egy szoros együttműködés. Mint mondta, 2016-ban, amikor polgármesteri tisztséget nyert, sikerült létrehozni a székelyföldi polgármesterek találkozóját, és hat év után is tart ez az együttműködés:

– jelentette ki, majd hozzátette, jelen pillanatban végleges forma előtt áll egy Székelyudvarhely által indítványozott, már bejegyzett fejlesztési társulás, amely magába foglalja tizennégy udvarhelyszéki település polgármesteri hivatalát. Ugyanakkor dolgoznak egy másikon is, amely Székelyudvarhely 20 kilométeres körzetében fog megoldást találni a közszállítás kérdésére.

Mivel iskolaváros vagyunk, rengeteg szülő hozza be a gyerekét naponta, ezért elengedhetetlen az infrastruktúra és a közszállítás fejlesztése, ebben pedig közösen gondolkodunk Udvarhelyszék településeivel

– részletezte az elöljáró, hozzátéve, hogy további fejlesztési tervek közé tartozik egy elkerülő út kiépítése a város körül, parkolóházak létrehozása, valamint egy városi uszoda építése is.

Gyergyószentmiklós mellett 5-6 ezer lakosú erős községek vannak, amelyek gazdasági és kulturális szempontból is központi szerepre vágynak, és ezért felmerül a vetélkedés problematikája és ebben a helyzetben nagyon nehéz közös erővel egyeztetni és előre lépni

Most próbáljuk behozni a lemaradást, hogy néhány éven belül mi is tudjuk összerakni azt a fajta metropolisz-jelenséget, mint Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda

– jelentette ki. Beszámolójából az is kiderült, hogy a metropolisz-övezet létrehozásán túl van egyesülési formájuk a hulladékgazdálkodásra, van olyan társulásuk, amely az alcsíki bicikliúthálózat fejlesztését fogja támogatni, olyan is, ami a sportra összpontosít, és olyan is, amely a Suta-tó övezetét újítaná meg. Hozzátette: ezeknek az a jó hozadéka, hogy átveszi az önkormányzatoktól ezt a feladatkört, hogy könnyebben tudnak eljárni, és több település tudjon ezekhez a fejlesztésekhez erőforrást rendelni.