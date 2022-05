Régi nagy lakodalmak a kicsiktől

Két év szünet után idén újra megtartották a Gyermeklakodalom elnevezésű hagyományőrző gyermeknapi néptáncfesztivált Máréfalván vasárnap. A Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület szervezésében zajló eseményre kilencedik alkalommal került sor, ezúttal „családias hangulatban”. Az előző években udvarhelyszéki néptánccsoportok részvételével zajlott az esemény, a járványügyi korlátozások miatti kétéves kimaradást követően most úgy döntöttek a szervezők, hogy csak a helyi néptánccsoportokkal dolgoznak.

Jelenleg is van öt néptánccsoportjuk az egyesületen belül – külön az óvodásoknak, a kisiskolásoknak, a középiskolás és egyetemista korosztálynak, valamint a szülőknek – amelyekben közel 150 táncos tevékenykedik. A vasárnapi esemény is az ő részvételükkel zajlott, ugyanakkor a faluból is bárki becsatlakozhatott kedve szerint.