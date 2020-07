Polgármestereket váltana az EMSZ Siménfalván és Farkaslakán

Elkezdte saját jelöltjeinek bemutatását az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt által létrehozott Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) • Fotó: Erdély Bálint Előd

Benczédi Levente helyi önkormányzati képviselő és vállalkozó a 2016-os helyhatósági választásokon is megméretkezett már a polgármesteri tisztségért, de végül alulmaradt. Úgy érzi, hogy

A sajtótájékoztatóra tíz pontból álló feladatcsomaggal érkezett, amelyeket megválasztása esetén az elkövetkező négy évben szeretne megvalósítani. Ezek között szerepel egyebek mellett haszongépek beszerzése az árvízmegelőzési munkák elvégzésére, a községi utcák rendbetétele, a több faluban már kiépített ivóvízrendszer beüzemelése, a gyümölcstermesztés és a kosárfonás támogatása, a fűtéstámogatás odaítélési rendszerének kidolgozása, valamint a kultúra és a sport felkarolása. Mindezek mellett hangsúlyt szeretne fektetni a külsős források pályázati úton történő bevonására is. Úgy gondolja, hogy rendszert teremtve tud fejleszteni a községhez tartozó tizennégy faluban. Siménfalva községhez tartozó települések: Siménfalva, Bencéd, Csehétfalva, Kiskadács, Kiskede, Kobátfalva, Medesér, Nagykadács, Nagykede, Rugonfalva, Székelyszentmihály, Székelyszentmiklós, Tarcsafalva, Tordátfalva.

A farkaslaki jelöltről

A farkaslaki polgármesterjelölt, Hadnagy Ernő, aki eddig már építkezési vállalkozóként és korábbi helyi képviselőként is bizonyított rámutatott, községükben nincsenek ugyan olyan problémák, amelyek gátolnák a fejlődést, viszont szerinte

két-három ember testre szabta a közösség jövőjét, ami nem helyes.

Éppen ezért be szeretne vonni a döntésekbe másokat is, akiket eddig „kirekesztettek,” sokszor pártszínezetük miatt. A szakemberekre támaszkodva minőségi fejlesztéseket szeretne. Mindemellett a hagyományok, a kultúra megőrzésére is kiemelt hangsúlyt szeretne fektetni. Farkaslaka kilenc település községközpontja: Bogárfalva, Firtosváralja, Kecset, Kecsetkisfalud, Nyikómalomfalva, Székelypálfalva, Szencsed, Székelyszentlélek és Farkaslaka.