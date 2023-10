Plázát vásárolt az egyetem, a vételár nem nyilvános

A Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) magában foglalja a valamikori orvosi és gyógyszerészeti egyetemet és a műszaki szakokat működtető volt Petru Maior Egyetemet is. Több helyszínen, több ezer egyetemista tanul a MOGYTTE épületeiben, köztük nagyon sok külföldi, főleg az orvosi és gyógyszerészeti szakokon. Az egyetemet a szociáldemokrata szenátor Leonard Azamfirei vezeti, akinek irányításával az elmúlt években az egyetem megvásárolt két üresen álló telefonpalotát is Marosvásárhelyen, az egyik a főtéren a másik a főtér közelében a Mărăşti téren áll. Ezeket még nem alakították át, és nem is használják.

A kezdeti siker már a múlté

A héten derül ki, hogy az egyetem megvásárolta a főtér elején álló Maros Plázát is. Ezt